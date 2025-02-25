Тайские отельеры предложили правительству сократить срок безвизового въезда в Таиланд

С 60 до 30 дней.При этом полный отказ от безвизового режима, доступного для граждан 93 стран, не рассматривается, пишет The Nation.По данным Ассоциации тайских турагентов (ATTA) и Ассоциации отелей Таиланда (THA), туристы в среднем остаются в Таиланде на 20-30 дней, а в отелях — около 15 дней.В THA отметили, что длительное пребывание туристов не всегда выгодно для гостиничного бизнеса, так как те, кто задерживаются надолго, чаще выбирают апартаменты, кондоминиумы и виллы, а не отели.В ассоциациях считают, что сокращение безвизового периода может повысить заполняемость отелей. А для туристов, планирующих надолго остаться в Таиланде, стоит предусмотреть отдельные визовые условия.В ATTA предложили изменить условия безвизового въезда из-за жалоб местных жителей на поведение некоторых иностранцев. Поэтому власти должны «усилить контроль за соблюдением закона и ставить безопасность страны выше прибыли».UnsplashС 30 сентября 2023 года россияне могут продлевать срок безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней. До этого продлить пребывание можно было до 37 дней.#новости #таиланд