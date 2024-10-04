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Артур Томилко
AI

Meta* представила набор моделей Movie Gen для генерации видео со звуком

ИИ также позволяет менять детали в уже сгенерированных роликах.

  • Movie Gen позволяет генерировать видео продолжительностью до 16 секунд с частотой 16 кадров в секунду, рассказала компания. При этом для 10-секундных видео частота может достигать 24 кадров в секунду, отмечает TechCrunch.
  • ИИ среди прочего умеет создавать «персонализированные» ролики на основе фотографии человека и текстового запроса.
Пример «персонализированного» видео 
  • Movie Gen также позволяет точечно редактировать уже сгенерированные видео. Можно заменить фон, цвета предметов или добавить новые детали, сохранив центральный объект видео.
Пример редактирования сгенерированного ролика 
  • Помимо этого, ИИ может создавать фоновое аудиодорожки, которые синхронизируются с происходящим на видео. Например, накладывает звуки джунглей, шум квадроцикла и другое. Озвучивать видео с человеческой речью Movie Gen пока не может.
Видео со звуком
  • Пока Movie Gen разрабатывается исключительно в исследовательских целях, пояснил TehcCrunch представитель Meta*. Компания планирует предоставить доступ ограниченному числу «режиссёров» и «авторов» для получения обратной связи.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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10 комментариев
Джейкоб Петрович

Ох уж эти экстремисты и террористы, экстремируют и терроризируют!

7
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ЯжПрограммист

Да поебать всем, пятница

1
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Alex Melvin

А что там с Sora

1
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Лоллита

Я только пару лет назад поняла, что читос с чипсов это гепард с английского языка, это было для меня открытие :) ( первое видео об этом напомнило )

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Леонид С.

Ого, это и в серьез открытие))) Теперь буду смотреть на чипсы другим взглядом. Может там еще какие-нибудь послания спрятаны?

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Manga TV

Без АПИ бесполезно

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Барсуков

Теперь ненастоящее может быть всё! Помимо отфотошопленных фоток щас ещё и видео будут корректировать

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