Meta* представила набор моделей Movie Gen для генерации видео со звуком

ИИ также позволяет менять детали в уже сгенерированных роликах.Movie Gen позволяет генерировать видео продолжительностью до 16 секунд с частотой 16 кадров в секунду, рассказала компания. При этом для 10-секундных видео частота может достигать 24 кадров в секунду, отмечает TechCrunch.ИИ среди прочего умеет создавать «персонализированные» ролики на основе фотографии человека и текстового запроса. Пример «персонализированного» видео Movie Gen также позволяет точечно редактировать уже сгенерированные видео. Можно заменить фон, цвета предметов или добавить новые детали, сохранив центральный объект видео.Пример редактирования сгенерированного ролика Помимо этого, ИИ может создавать фоновое аудиодорожки, которые синхронизируются с происходящим на видео. Например, накладывает звуки джунглей, шум квадроцикла и другое. Озвучивать видео с человеческой речью Movie Gen пока не может.Видео со звукомПока Movie Gen разрабатывается исключительно в исследовательских целях, пояснил TehcCrunch представитель Meta*. Компания планирует предоставить доступ ограниченному числу «режиссёров» и «авторов» для получения обратной связи.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta
Ох уж эти экстремисты и террористы, экстремируют и терроризируют!
Да поебать всем, пятница
А что там с Sora
Я только пару лет назад поняла, что читос с чипсов это гепард с английского языка, это было для меня открытие :) ( первое видео об этом напомнило )
Ого, это и в серьез открытие))) Теперь буду смотреть на чипсы другим взглядом. Может там еще какие-нибудь послания спрятаны?
Без АПИ бесполезно
Теперь ненастоящее может быть всё! Помимо отфотошопленных фоток щас ещё и видео будут корректировать