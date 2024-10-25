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Евгения Евсеева
AI

Финтех-сервис «Точка» купил нейросеть для генерации изображений к карточкам товаров на маркетплейсах

Сумма сделки может составить 500 млн рублей — при достижении нужных показателей.

  • «Точка» стала владельцем сервиса 24AI, разработанного компанией 24TTL, сообщила она. Вместе с ним к «Точке» перешла команда разработчиков 24AI.
  • Максимальная сумма сделки при достижении определённых показателей может составить 500 млн рублей. Какие это показатели — не раскрывается.
  • Нейросеть встроят в продукты «Точки» для продавцов — с её помощью можно будет создавать изображения для карточек товаров, пишут «Ведомости».
  • Для этого нужно загрузить фото продукта: сначала нейросеть вырежет фон и проведёт цветокоррекцию, затем нужно ввести промт с нужным описанием окружения. Можно выбрать цвет фона или загрузить картинку с примером. Затем нейросеть сгенерирует изображение товара на новом фоне.
Источник: 24AI
Источник: 24AI
  • Компанию 24TTL создал в 2019 году Юрий Шишкин. Она разрабатывает ПО для онлайн-ритейла и электронной коммерции. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ТТЛ» на конец 2023 года составила 5,9 млн рублей, чистый убыток — 34,5 млн рублей.

#новости #точка

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11
24 комментария
дед Мазай и висишники

Прогнозы: захват власти в мире, запуск ядерных ракет, порабощение человечества.

Реальность: генерация котиков.

6
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Андрей Маркелов

так это только начало. И западные ИИ на порядок умнее.

1
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Андрей Мельник

Там вон новое шоу назревает - Сбер вызывает Яндекс померяться своими ИИ, причем транслировать все это предлагают в ВК видео.

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Альвар

выручка составила 5,9 млн рублей, чистый убыток — 34,5 млн рублей.

Хороший бизнес

3
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Андрей Маркелов

отрицательный рост.

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Кур-чатов

Главное, непонятно на что такие траты?

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under construction

а потом когда покупатель будет дуплить по ОЗПП продавца, за отличие реального товара от фантазий робота, кто отвечать будет?

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