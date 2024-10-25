Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Находки
Карьера
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Skillbox запустил ИИ-помощника для преподавателей английского языка

Он адаптируется под уровень знаний и интересы ученика.

  • Ассистент на базе ИИ может помочь в подготовке к уроку, проведении занятий, назначении и проверке домашнего задания, рассказали в компании.
  • Он способен подготовить план урока и адаптировать его под «индивидуальные особенности» и интересы ученика. Для этого ИИ учитывает возраст, уровень знаний, пожелания по комфортному темпу обучения и конечному результату.
  • По итогам занятия система корректирует программу обучения на основе полученных данных. В конце урока система составляет отчёт, который включает содержимое и результат урока, словарь, работу над ошибками и рекомендательные материалы.

  • В будущем помощник сможет генерировать задания для домашней работы и самостоятельно проверять её, а также автоматически составлять отчёт о занятии с отображением главных моментов урока.

#новости #skillbox

11
3 комментария
Вадим Д.

О, этот помощник может сразу сказать что курс полностью бесполезен и сформировать заявку на возврат денег?
Это было бы максимально полезно.
Ну и про полезные (пусть и чужие) курсы тоже мог бы рассказывать.

Ответить
Слегка Придурковатый

Да кому этот скиллбокс интересен.

Вот что нужно рядовому висишнику: https://tass.ru/proisshestviya/22226605

tass.ru
При создании российского планшета похитили 13 млрд рублей
Установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик лоджик" Бориса Галкина, отметили в ЦОС ФСБ
Ответить
Кур-чатов

"Ассистент на базе ИИ может помочь в подготовке к уроку"
ИИ написали люди, которые в жизни не подготовили ни одного урока

Ответить