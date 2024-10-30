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Ася Карпова
AI

Глава Google: больше четверти кода компании генерирует искусственный интеллект

Это помогает ускорить работу программистов, считают в компании.

  • Более 25% нового кода в Google пишет ИИ, после чего его проверяют и принимают разработчики, рассказал гендиректор Google Сундар Пичаи во время конференции по итогам третьего квартала 2024 года.

  • Выручка Google Services составила $76,5 млрд, что на 13% больше 2023 года. А доходы Google Cloud, куда входит инфраструктура ИИ, превысили показатели на 35% — $11,4 млрд.

  • Google снизила затраты на обработку каждого поискового запроса на 90% с момента внедрения AI Overviews (сервиса генерации результатов поиска с помощью ИИ).

  • Компания анонсировала выход в 2025 году универсального ИИ-помощника Project Astra, который будет анализировать окружающие предметы через камеру и считывать голосовые запросы.

  • Google начала обучать ИИ писать, исправлять и обновлять собственный код на платформе Code as Policies в 2022 году, после чего стала активно использовать технологию для оптимизации процессов компании.

#новости #ai #ии

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44
11
41 комментарий
Хозяин

генерирует искусственный, дебажит обычный

20
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Бинарный Ёж

Перевожу с инвесторского на русский: Google прикрутил модный buzzword для галочки, чтобы инвесторы поднадули цену акций, из которых менеджеры получат свои премии.

16
1
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Евгений Воронков

Точно такие же мысли

3
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Либерал-смузихлеб 3.0

Каменный век закончился не потому чтобы закончились камни

1
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Андрей Комягин

100% чисто PR ход.

1
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Слегка Придурковатый

Интересно, что дешевле при генерации кода - индусы или ИИ?

6
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xsignes

Индус дороже - он и код ИИ компилирует и параллельно 1000 капч за 1,5$ разгадывает.

6
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