Глава Google: больше четверти кода компании генерирует искусственный интеллект

Это помогает ускорить работу программистов, считают в компании.Более 25% нового кода в Google пишет ИИ, после чего его проверяют и принимают разработчики, рассказал гендиректор Google Сундар Пичаи во время конференции по итогам третьего квартала 2024 года.Выручка Google Services составила $76,5 млрд, что на 13% больше 2023 года. А доходы Google Cloud, куда входит инфраструктура ИИ, превысили показатели на 35% — $11,4 млрд.Google снизила затраты на обработку каждого поискового запроса на 90% с момента внедрения AI Overviews (сервиса генерации результатов поиска с помощью ИИ).Компания анонсировала выход в 2025 году универсального ИИ-помощника Project Astra, который будет анализировать окружающие предметы через камеру и считывать голосовые запросы.Google начала обучать ИИ писать, исправлять и обновлять собственный код на платформе Code as Policies в 2022 году, после чего стала активно использовать технологию для оптимизации процессов компании. #новости #ai #ии
генерирует искусственный, дебажит обычный
Перевожу с инвесторского на русский: Google прикрутил модный buzzword для галочки, чтобы инвесторы поднадули цену акций, из которых менеджеры получат свои премии.
Точно такие же мысли
Каменный век закончился не потому чтобы закончились камни
100% чисто PR ход.
Интересно, что дешевле при генерации кода - индусы или ИИ?
Индус дороже - он и код ИИ компилирует и параллельно 1000 капч за 1,5$ разгадывает.