Глава Google: больше четверти кода компании генерирует искусственный интеллект

Более 25% нового кода в Google пишет ИИ, после чего его проверяют и принимают разработчики, рассказал гендиректор Google Сундар Пичаи во время конференции по итогам третьего квартала 2024 года.

Выручка Google Services составила $76,5 млрд, что на 13% больше 2023 года. А доходы Google Cloud, куда входит инфраструктура ИИ, превысили показатели на 35% — $11,4 млрд.



Google снизила затраты на обработку каждого поискового запроса на 90% с момента внедрения AI Overviews (сервиса генерации результатов поиска с помощью ИИ).

Компания анонсировала выход в 2025 году универсального ИИ-помощника Project Astra, который будет анализировать окружающие предметы через камеру и считывать голосовые запросы.