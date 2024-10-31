Google добавила ИИ-модель Gemini в Google Maps — чтобы подбирать места для досуга и показывать сводки отзывов

В США функции заработают до 3 ноября 2024 года — на iOS и Android. Данных про другие страны нет.Запросить рекомендации можно через внутренний поисковик Google Maps. По словам компании, Gemini понимает «сложные» запросы: например, «что поделать с друзьями ночью в Бостоне». В ответ предложит список заведений, разбитых на категории.Пример такого запроса. В выдаче — «живая музыка» и «питейные заведения». Источник: Google — здесь и далееВ карточке заведений появятся выжимки главного из отзывов — что посетители хвалят и на что обращают внимание.Также будет возможность задать ИИ вопрос о месте. Например, продают ли в выбранном баре крепкий алкоголь, шумно ли там и есть ли дресс-код. Ответы Gemini тоже ищет в отзывах.Пример выжимки. В ней сказано, что гости хвалят коктейли и обслуживание, а атмосфера в заведении «уютная» Пример ответов на пользовательские вопросы В «Яндекс Картах» тоже есть нейросети — они генерируют краткие описания достопримечательностей и заведений в таких разделах, как «Коротко о месте» и «Поток» (режим «Идеи»).#новости #ии #google #googlemaps
С такими долгами и так спокойно работает. Ашалеть.
В России тем временем Яндекс правит карты вручную
Зная как работает боты Яндекса (поддержка любого сервиса) пусть и дальше через Толку правят 🤣
Яндекс смеется
Над ундецилионом штрафов Гуглу?
С его то 60к штрафа за утечку данных россиян, действительно
А эта функция будет работать во всех городах? Обычно Google про маленькие города забывает))) Но, как раз в маленьких городах и населенных пунктах, это будет очень необходимо.
Почему в показаных примерах нет ни одного негативного отзыва?