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Ася Карпова
AI

Google добавила ИИ-модель Gemini в Google Maps — чтобы подбирать места для досуга и показывать сводки отзывов

В США функции заработают до 3 ноября 2024 года — на iOS и Android. Данных про другие страны нет.

  • Запросить рекомендации можно через внутренний поисковик Google Maps. По словам компании, Gemini понимает «сложные» запросы: например, «что поделать с друзьями ночью в Бостоне». В ответ предложит список заведений, разбитых на категории.
Пример такого запроса. В выдаче — «живая музыка» и «питейные заведения». Источник: Google — здесь и далее
  • В карточке заведений появятся выжимки главного из отзывов — что посетители хвалят и на что обращают внимание.
  • Также будет возможность задать ИИ вопрос о месте. Например, продают ли в выбранном баре крепкий алкоголь, шумно ли там и есть ли дресс-код. Ответы Gemini тоже ищет в отзывах.
Пример выжимки. В ней сказано, что гости хвалят коктейли и обслуживание, а атмосфера в заведении «уютная» 
Пример ответов на пользовательские вопросы 
  • В «Яндекс Картах» тоже есть нейросети — они генерируют краткие описания достопримечательностей и заведений в таких разделах, как «Коротко о месте» и «Поток» (режим «Идеи»).

#новости #ии #google #googlemaps

33
14 комментариев
Укладчик стекловаты

С такими долгами и так спокойно работает. Ашалеть.

5
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Кур-чатов

В России тем временем Яндекс правит карты вручную

4
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Укладчик стекловаты

Зная как работает боты Яндекса (поддержка любого сервиса) пусть и дальше через Толку правят 🤣

1
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Андрей Репин

Яндекс смеется

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Твердыня

Над ундецилионом штрафов Гуглу?
С его то 60к штрафа за утечку данных россиян, действительно

4
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Вера Мельникова

А эта функция будет работать во всех городах? Обычно Google про маленькие города забывает))) Но, как раз в маленьких городах и населенных пунктах, это будет очень необходимо.

1
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Кур-чатов

Почему в показаных примерах нет ни одного негативного отзыва?

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