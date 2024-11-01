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Ася Карпова
AI

Wildberries запустил ИИ-сервис для генерации виртуальных моделей в одежде продавцов

Его тестировали с июля 2024 года.

«Виртуальная фотостудия» в разделе редактирования карточек товара. Источник: Wildberries
«Виртуальная фотостудия» в разделе редактирования карточек товара. Источник: Wildberries
  • С помощью сервиса продавцы с подпиской «Джем» могут генерировать изображения виртуальных моделей в своей одежде, рассказали в компании. Для этого нужно загрузить фотографию товара и выбрать подходящего аватара «из 20 типажей и телосложений».
  • «Виртуальная фотостудия» доступна для 133 категорий мужской и женской одежды. Нейросеть может в том числе сгенерировать фон и подобрать позу модели.
  • Воспользоваться инструментом можно в разделе редактирования карточки товара. В месяц продавцам будет доступно до 10 генераций.
ИИ-модель. Источник: Wildberries
Wildberries запустил ИИ-сервис для генерации виртуальных моделей в одежде продавцов

#новости #wildberries

1515
33
22
11
36 комментариев
Washington

Лучше бы сделали чтобы я мог на себе их примерить

6
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Denis Bystruev

Уже много таких решений, выяснилось, что товар хуже продаётся.

Потому что на моделях одежда выглядит лучше.

14
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Борис Кокляев

Отзывы стали бы еще шедевральней

1
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Дмитрий Пинчук

лучше бы капсулы можно было собрать

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Griby Lenina

Я: *хочу заказать посуду.
Валбериз: Примерить на вас?
Я: Хммм. Ну давай.
Валбериз:

5
3
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Vika Berezina

не ну вообще круто что такое придумали, потому что так намного проще будет выбрать себе одежду

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Владимир Шевцов

Чем именно проще, вы же на себя виртуально не сможете примерить

10
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