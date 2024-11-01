Wildberries запустил ИИ-сервис для генерации виртуальных моделей в одежде продавцов

Его тестировали с июля 2024 года.«Виртуальная фотостудия» в разделе редактирования карточек товара. Источник: WildberriesС помощью сервиса продавцы с подпиской «Джем» могут генерировать изображения виртуальных моделей в своей одежде, рассказали в компании. Для этого нужно загрузить фотографию товара и выбрать подходящего аватара «из 20 типажей и телосложений».«Виртуальная фотостудия» доступна для 133 категорий мужской и женской одежды. Нейросеть может в том числе сгенерировать фон и подобрать позу модели.Воспользоваться инструментом можно в разделе редактирования карточки товара. В месяц продавцам будет доступно до 10 генераций.Wildberries начал тестировать сервис в июле 2024 года. Похожие инструменты разрабатывают Ozon и «Мегамаркет».#новости #wildberries
Лучше бы сделали чтобы я мог на себе их примерить
Уже много таких решений, выяснилось, что товар хуже продаётся.
Потому что на моделях одежда выглядит лучше.
Отзывы стали бы еще шедевральней
лучше бы капсулы можно было собрать
Я: *хочу заказать посуду.
Валбериз: Примерить на вас?
Я: Хммм. Ну давай.
Валбериз:
не ну вообще круто что такое придумали, потому что так намного проще будет выбрать себе одежду
Чем именно проще, вы же на себя виртуально не сможете примерить