Microsoft начала тестировать ИИ-функции для редактирования текста в «Блокноте» на Windows 11

Microsoft также представила функции генеративной заливки (Generative fill) и генеративного удаления (Generative erase) в Paint.



После выделения области на рисунке появляется всплывающее меню с опцией Generative fill. Далее в текстовом поле можно описать, какой объект нужно сгенерировать, и нажать Create. Генеративное удаление работает через инструмент «Ластик».

