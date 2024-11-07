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Ася Карпова
AI

Microsoft начала тестировать ИИ-функции для редактирования текста в «Блокноте» на Windows 11

А в Paint тестируют генеративную заливку и «умный» ластик.

  • Функция Rewrite в «Блокноте» (Notepad) позволяет сократить или дописать текст с помощью нейросетей, перефразировать отдельные фрагменты или переписать его в другом стиле — например, сделать более разговорным или, наоборот, официальным.
  • Пока Rewrite доступна только участникам программы предварительной оценки продуктов Windows Insider.
Так выглядит меню редактирования. Его можно вызвать, выделив нужный текст и нажав на правую кнопку мыши. Источник: Microsoft
Так выглядит меню редактирования. Его можно вызвать, выделив нужный текст и нажав на правую кнопку мыши. Источник: Microsoft

  • Microsoft также представила функции генеративной заливки (Generative fill) и генеративного удаления (Generative erase) в Paint.

  • После выделения области на рисунке появляется всплывающее меню с опцией Generative fill. Далее в текстовом поле можно описать, какой объект нужно сгенерировать, и нажать Create. Генеративное удаление работает через инструмент «Ластик».

  • «Умная» заливка доступна только тем участникам Windows Insider, кто пользуется компьютерами класса Copilot+ PC (среди них — Microsoft Surface Pro, представленный в мае 2024 года). А генеративное удаление — участникам программы с любыми устройствами на Windows 11.

Функция генеративной заливки. Источник: Microsoft
Функция генеративного удаления. Источник: Microsoft

#новости #microsoft #paint

33
22
16 комментариев
Zloy Marketolog

Нахуа? Блокнот тем и хорош, что в нем нет никаких свистоперделок

3
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new_comment

Единственный плюс блокнота в том, что он существует на любом компе с виндой. При наличии на компьютере хотя бы Notepad++ обычный блокнот лучше вообще не использовать.

1
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Брянский Бренд

Да вот что то мне тоже не понятно, блокнот был как блокнот, а теперь и он напичкан будет разными ИИ

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Griby Lenina

Эта ЦА на XP сидит. Их изменения не коснутся.

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Le Bro

А на хрена? Кому это надо?

2
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Камиль Харисян

Инвесторам

2
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Frederik Appleberg

код писать

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