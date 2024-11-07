Microsoft начала тестировать ИИ-функции для редактирования текста в «Блокноте» на Windows 11

А в Paint тестируют генеративную заливку и «умный» ластик.Функция Rewrite в «Блокноте» (Notepad) позволяет сократить или дописать текст с помощью нейросетей, перефразировать отдельные фрагменты или переписать его в другом стиле — например, сделать более разговорным или, наоборот, официальным.Пока Rewrite доступна только участникам программы предварительной оценки продуктов Windows Insider.Так выглядит меню редактирования. Его можно вызвать, выделив нужный текст и нажав на правую кнопку мыши. Источник: MicrosoftMicrosoft также представила функции генеративной заливки (Generative fill) и генеративного удаления (Generative erase) в Paint.После выделения области на рисунке появляется всплывающее меню с опцией Generative fill. Далее в текстовом поле можно описать, какой объект нужно сгенерировать, и нажать Create. Генеративное удаление работает через инструмент «Ластик».«Умная» заливка доступна только тем участникам Windows Insider, кто пользуется компьютерами класса Copilot+ PC (среди них — Microsoft Surface Pro, представленный в мае 2024 года). А генеративное удаление — участникам программы с любыми устройствами на Windows 11.Функция генеративной заливки. Источник: MicrosoftФункция генеративного удаления. Источник: Microsoft#новости #microsoft #paint
Нахуа? Блокнот тем и хорош, что в нем нет никаких свистоперделок
Единственный плюс блокнота в том, что он существует на любом компе с виндой. При наличии на компьютере хотя бы Notepad++ обычный блокнот лучше вообще не использовать.
Да вот что то мне тоже не понятно, блокнот был как блокнот, а теперь и он напичкан будет разными ИИ
Эта ЦА на XP сидит. Их изменения не коснутся.
А на хрена? Кому это надо?
Инвесторам
код писать