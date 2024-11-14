Apple выпустила Final Cut Pro 11 с функцией замены фона без «хромакея» и автоматическими субтитрами

ИИ-инструменты для монтажа появились на Mac и в Apple Vision Pro.Источник: AppleApple представила функции Magnetic Mask для выделения объектов и замены фона без зелёного экрана и Transcribe to Captions, которая автоматически преобразует звук в субтитры с помощью ИИ.Источник: AppleКак пишет The Verge, Magnetic Mask меньше чем за минуту справляется с выделением как неподвижных людей и объектов, так и движущихся, однако после обработки нужно откорректировать контур вручную.Источник: The VergeФункция Magnetic Timeline теперь помогает сохранить синхронизацию между видео и звуком при монтаже кадров.Бесплатно Final Cut Pro 11 доступен тем, кто уже пользуется приложением, и за $299,99 (около 29,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2024 года) для новых пользователей в США. Обновление также поддерживает шлем виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.#новости #apple #finalcutpro
шёл 2024 год
Это только от Рождества Христова, а так то поболе уже год идёт
Шел 995 день
Что не так?
В последнем абзаце:
$299,99 (около 29,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2023 года)
Никто никогда не вернет 2023 год
Эмэйзинг!
Демо-Дно