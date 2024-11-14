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Ася Карпова
AI

Apple выпустила Final Cut Pro 11 с функцией замены фона без «хромакея» и автоматическими субтитрами

ИИ-инструменты для монтажа появились на Mac и в Apple Vision Pro.

Источник: Apple
Источник: Apple
  • Apple представила функции Magnetic Mask для выделения объектов и замены фона без зелёного экрана и Transcribe to Captions, которая автоматически преобразует звук в субтитры с помощью ИИ.
Источник: Apple
Источник: Apple
  • Как пишет The Verge, Magnetic Mask меньше чем за минуту справляется с выделением как неподвижных людей и объектов, так и движущихся, однако после обработки нужно откорректировать контур вручную.
Источник: The Verge
  • Функция Magnetic Timeline теперь помогает сохранить синхронизацию между видео и звуком при монтаже кадров.
  • Бесплатно Final Cut Pro 11 доступен тем, кто уже пользуется приложением, и за $299,99 (около 29,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2024 года) для новых пользователей в США. Обновление также поддерживает шлем виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.

#новости #apple #finalcutpro

88
22
11
19 комментариев
Dima Prod.

шёл 2024 год

3
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Fred Han

Это только от Рождества Христова, а так то поболе уже год идёт

7
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Таир Бакиев

Шел 995 день

5
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Камиль Харисян

Что не так?

3
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Ilya Brin

В последнем абзаце:

$299,99 (около 29,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2023 года)

Никто никогда не вернет 2023 год

3
1
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Слегка Придурковатый

Эмэйзинг!

3
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Stanislav Milevskiy

Демо-Дно

1
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