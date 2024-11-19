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Ася Карпова
AI

ИИ-поисковик Perplexity добавил функцию подбора и покупки товаров без перехода на сайт продавца

Чат-бот ищет их по текстовым запросам и фотографиям.

Так может выглядеть поиск товаров для домашней библиотеки. Источник: Perplexity
  • С функцией Buy with Pro пользователь может попросить сервис подобрать товары в том числе по широкому запросу — например «Хочу обустроить домашнюю библиотеку. Подыщи то, что стоит купить». Потом его можно сузить, указав бюджет и другие детали.
  • В бот можно загрузить фотографию для поиска похожих товаров.
Поиск товара по фото. Источник: Perplexity
  • В ответ на запрос Perplexity выдаёт подборку товарных карточек. В магазинах-партнёрах можно оформить покупку в один клик, если сохранить данные об адресе доставки и платёжном средстве.
  • При заказе продуктов от остальных продавцов сервис будет переадресовывать пользователя на сторонние сайты.
  • Представитель Perplexity Сара Платник рассказала The Verge, что на данный момент компания не получает проценты от покупок через сервис.
Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Карточки товаров пока могут видеть пользователи с IP-адресами США. Функции подбора продуктов и оплаты в один клик доступны американским пользователям с подпиской Pro за $20 в месяц (1980 рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2024).
  • Perplexity AI — это ИИ-поисковик с чат-ботом, который указывает ссылки на источники. С момента основания в 2022 году компания привлекла более $400 млн. Среди инвесторов — структура SoftBank, основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia, бывший топ-менеджер Microsoft, сотрудники Google.

#новости #perplexity #chatgpt

22
17 комментариев
Валерий Кипер

Не доверяю я всем этим ИИ поисковикам, такое чувство, что он выдает не ту информацию которая есть, а как то ее генерирует))

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Драка вегетарианца с людоедом

Они довольно хорошо обходят СЕОшный шлак и часто выдают более релевантные ссылки из второй-третьей страницы поиска. Опять же, в идеале надо самому смотреть, на что они ссылаются.

4
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Nanochat RU

Умные люди не ставят вопрос доверия ИИ, а создают и продают ИИ.

2
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Wittgenstein

30 лет назад
Не доверяю я всем этим интернетам. Надо пойти в магазин и все руками потрогать

100 лет назад
Не доверяю я всем этим магазинам! Надо самому ехать на фабрику и выбирать все руками!

200 лет назад
Не доверяю я всем этим фабрикам, только мастер может изготовить все правильно!

500 лет назад
Не доверяю я всем мастерам, ничего не умеют. Только сам сделаешь хорошо! Только сам!

2
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Nanochat RU

Нам-то тут эта новость зачем. Мы чо, в сша чтоли. Дон.

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Nanochat RU
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Ari.ship

так дофига людей за него на госуслугах голосовали, делали самый важный выбор в их жизни

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