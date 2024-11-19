ИИ-поисковик Perplexity добавил функцию подбора и покупки товаров без перехода на сайт продавца

Чат-бот ищет их по текстовым запросам и фотографиям.Так может выглядеть поиск товаров для домашней библиотеки. Источник: PerplexityС функцией Buy with Pro пользователь может попросить сервис подобрать товары в том числе по широкому запросу — например «Хочу обустроить домашнюю библиотеку. Подыщи то, что стоит купить». Потом его можно сузить, указав бюджет и другие детали.В бот можно загрузить фотографию для поиска похожих товаров.Поиск товара по фото. Источник: PerplexityВ ответ на запрос Perplexity выдаёт подборку товарных карточек. В магазинах-партнёрах можно оформить покупку в один клик, если сохранить данные об адресе доставки и платёжном средстве.При заказе продуктов от остальных продавцов сервис будет переадресовывать пользователя на сторонние сайты.Представитель Perplexity Сара Платник рассказала The Verge, что на данный момент компания не получает проценты от покупок через сервис.Источник: The VergeКарточки товаров пока могут видеть пользователи с IP-адресами США. Функции подбора продуктов и оплаты в один клик доступны американским пользователям с подпиской Pro за $20 в месяц (1980 рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2024).Perplexity AI — это ИИ-поисковик с чат-ботом, который указывает ссылки на источники. С момента основания в 2022 году компания привлекла более $400 млн. Среди инвесторов — структура SoftBank, основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia, бывший топ-менеджер Microsoft, сотрудники Google.#новости #perplexity #chatgpt
Не доверяю я всем этим ИИ поисковикам, такое чувство, что он выдает не ту информацию которая есть, а как то ее генерирует))
Они довольно хорошо обходят СЕОшный шлак и часто выдают более релевантные ссылки из второй-третьей страницы поиска. Опять же, в идеале надо самому смотреть, на что они ссылаются.
Умные люди не ставят вопрос доверия ИИ, а создают и продают ИИ.
30 лет назад
Не доверяю я всем этим интернетам. Надо пойти в магазин и все руками потрогать
100 лет назад
Не доверяю я всем этим магазинам! Надо самому ехать на фабрику и выбирать все руками!
200 лет назад
Не доверяю я всем этим фабрикам, только мастер может изготовить все правильно!
500 лет назад
Не доверяю я всем мастерам, ничего не умеют. Только сам сделаешь хорошо! Только сам!
Нам-то тут эта новость зачем. Мы чо, в сша чтоли. Дон.
так дофига людей за него на госуслугах голосовали, делали самый важный выбор в их жизни