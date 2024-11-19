Разработчик библиотеки для дизайнеров Freepik запустил генератор видео с моделями Runway и Luma Labs

Он доступен платным подписчикам.Источник: FreepikВ сервисе можно создать видео по фотографиям с помощью моделей Runway, Kling AI и Mochi V1. А для генерации по текстовому промпту — выбрать Luma Labs Dream Machine или Minimax.Чтобы преобразовать картинку в видео, нужно загрузить начальный и конечный кадры и добавить текстовое описание.Источник: FreepikГенерация видео доступна пользователям платных подписок стоимостью от €60 в год (чуть больше 6000 рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2024 года). Количество роликов, которые можно будет создать, зависит от плана и выбранной модели.Источник: FreepikFreepik — это сервис для дизайнеров, где можно скачивать стоковые фотографии, векторные изображения и PSD-файлы. В апреле 2024 года он запустил ИИ-генератор изображений.#новости #ии