Google научила чат-бота Gemini запоминать информацию о пользователе

Пользователь может попросить чат-бота запомнить шаблон рабочих писем или предпочтения в еде в переписке с ним. Gemini учтёт эту информацию — не нужно вводить однотипные запросы, чтобы напомнить об этом.

Gemini помечает ответы, в которые включены данные из его «памяти». Их можно посмотреть, отредактировать или удалить на странице «Сохраненная информация».