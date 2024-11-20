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Ася Карпова
AI

Google научила чат-бота Gemini запоминать информацию о пользователе

Нейросеть сможет учитывать в ответах профессию, предпочтения человека или другие данные.

Пример промпта, чтобы Gemini учитывал профессию при ответах: «Запомни, что я менеджер по маркетингу в Young & Co». Источник: Google

  • Пользователь может попросить чат-бота запомнить шаблон рабочих писем или предпочтения в еде в переписке с ним. Gemini учтёт эту информацию — не нужно вводить однотипные запросы, чтобы напомнить об этом.

  • Gemini помечает ответы, в которые включены данные из его «памяти». Их можно посмотреть, отредактировать или удалить на странице «Сохраненная информация».

  • Функция доступна только на английском владельцам подписки Google One AI Premium. Первый месяц можно пользоваться бесплатно, далее за €21,99 в месяц (2205 рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 года).

  • OpenAI начала тестировать функцию «память» в ChatGPT 13 февраля 2024 года. С помощью неё можно попросить чат-бота запомнить факты о себе или удалить ненужные данные.

#новости #gemini #chatgpt

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