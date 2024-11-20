Google научила чат-бота Gemini запоминать информацию о пользователе

Нейросеть сможет учитывать в ответах профессию, предпочтения человека или другие данные.Пример промпта, чтобы Gemini учитывал профессию при ответах: «Запомни, что я менеджер по маркетингу в Young & Co». Источник: GoogleПользователь может попросить чат-бота запомнить шаблон рабочих писем или предпочтения в еде в переписке с ним. Gemini учтёт эту информацию — не нужно вводить однотипные запросы, чтобы напомнить об этом.Gemini помечает ответы, в которые включены данные из его «памяти». Их можно посмотреть, отредактировать или удалить на странице «Сохраненная информация».Функция доступна только на английском владельцам подписки Google One AI Premium. Первый месяц можно пользоваться бесплатно, далее за €21,99 в месяц (2205 рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 года).OpenAI начала тестировать функцию «память» в ChatGPT 13 февраля 2024 года. С помощью неё можно попросить чат-бота запомнить факты о себе или удалить ненужные данные.#новости #gemini #chatgpt