Apple добавит усовершенствованную ИИ-модель в Siri, чтобы приблизить её к ChatGPT — Bloomberg

Обновление покажут на презентации в 2025 году, а запустят в 2026-м, говорят собеседники агентства.Источник: Ted Hsu / Alamy Stock PhotoИсточники Bloomberg рассказали, что Apple добавит усовершенствованного голосового помощника, которого сотрудники внутри компании называют «LLM Siri» (LLM — large language model, большая языковая модель), в систему с ИИ-функциями Apple Intelligence. Разработчики хотят «обучить» языковую модель выполнять сложные задачи на уровне ChatGPT и Google Gemini и лучше вести диалог.Новый помощник тестируют на iPhone, iPad и Mac как отдельное приложение, но в будущем технология полностью заменит Siri.23 октября 2024 года вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги отметил в интервью, что компания стремится усовершенствовать Siri для прикладных задач, в отличие от ChatGPT, которого можно «попросить ответить на вопрос по квантовой механике и написать о ней стихотворение».24 октября 2024 года Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 для разработчиков с дополнительными функциями Apple Intelligence и поддержкой ChatGPT. Теперь Siri передаёт чат-боту запросы, которые не может выполнить сама, например, просьбы проанализировать фотографии и документы.#новости #apple
Мда, при Джобсе эппл представляла инновации, а не говорила что через год мы догоним чатджпт
А уж как хороша в свое время была Нокиа. Как были мощны ее лапищи... Мир не статичен, да...
Я не знаю, как в зарубежном сегменте, но в РФ Сири абсолютно тупа и бесполезна. Без понятия чем все это время занимается целый отдел, кто отвечает за доработку Сири в Apple.
В этом плане Алиса просто на голову выше.
В США тоже тупая 💀
Без понятия чем все это время занимается целый отдел, кто отвечает за доработку Сири в AppleСири под РФ не дорабатывается как минимум с 2022 года. С подключение вас...
В этом плане Алиса просто на голову вышеУдивительное рядом
Чет ржу
разговариваю с Siri через HomePod исключительно на английском и отлично, но с ии Сири все итак понятно