Luma AI запустил сервис генерации изображений и объединил его с генератором видео Dream Machine

Пользоваться можно и бесплатно, но на изображениях будут водяные знаки.Источник: Luma AILuma AI — разработчик ИИ-модели для «оживления» фотографий и генерации видео Dream Machine — запустила единый сервис, где появился генератор изображений Luma Photon. На сайте также можно создать видео, отрегулировать движение камеры или закольцевать видеофрагмент.Источник: Luma AIЕщё можно создать изображение на основе фото-примеров — попросить сделать картинку в том же стиле и другое.ИИ стилизует изображение птицы по референсам двух картин. Источник: Luma AIЛибо по фотографии с человеком создать персонажа или сделать его героем других изображений и видео.Источник: Luma AIВ сервисе также появился режим Brainstorm для разработки идей с помощью ИИ-ассистента. В чат-бот можно загрузить черновик, и модель предложит подходящие стили и похожие концепции для вдохновения.Референсы, предложенные в режиме Brainstorm. Источник: Luma AIСервис доступен на сайте и в приложении на iOS. Есть пять планов. В бесплатном — ограниченное число генераций, разрешение 720p и водяные знаки. Подписки стоят от $84 до $1680 в год (от 8650 до 173 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 ноября 2024 года). В более продвинутых тарифах нет водяных знаков, выше качество и разрешено коммерческое использование.Luma Labs — ИИ-компания, основанная в сентябре 2021 года. В июне 2024 года она запустила генератор видео Dream Machine.Валерия ИльинаAI26 июляLuma AI: как бесплатно оживить фото или сделать видео из любимого мема Подробная инструкция по использованию нейросети, доступной каждому.#новости #lumalabs #ии
Обещали что ИИ прикончит дизайнеров 😱
А в реальности ничего не изменилось потому что всем лень самим тыркать в эту ерунду 😴
Любой заинтересованный школьник нормально натыркает
Прогресс, однако!
Luma AI в свое время поразила своим качеством и были одними из первых, потом появился клинг и так далее. Очень хорошо, что они не стоят на месте и развиваются, это безусловно хорошо, но мне пока больше нравиться минимакс и клинг, а наиболее приемлемый пакет продается вообще у ген-3.