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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Некоммерческая лаборатория Ai2 сооснователя Microsoft выпустила языковую модель OLMo 2 с открытым исходным кодом

Она поддерживает русский язык и по производительности «превосходит» Llama от Meta*.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Ai2 представила второе поколение языковых моделей OLMo (сокращение от Open Language Model — открытая языковая модель) — OLMo 2 на 7 и 13 млрд параметров.
  • Модели OLMo 2 и дата-сеты, на которых их обучали, можно скачать на сайте Ai2 и использовать в коммерческих целях.
  • У лаборатории также есть чат-бот с бесплатным доступом к модели на 13 млрд параметров. Он поддерживает русский язык и умеет генерировать тексты и код.
  • Компания заявляет, что OLMo 2 превосходит по производительности Llama 3.1 от Meta* и другие модели с открытым исходным кодом.
Показатели производительности моделей с открытым исходным кодом. Источник: Ai2
Показатели производительности моделей с открытым исходным кодом. Источник: Ai2
  • Некоммерческий исследовательский институт искусственного интеллекта Ai2 (Allen Institute for AI) был открыт сооснователем Microsoft Полом Алленом в 2014 году в Сиэтле. Помимо языковых моделей, у лаборатории также есть модель для генерации изображений по тексту Molmo.
  • Инженер Ai2 Дирк Грёневельд сказал TechCrunch, что открытый исходный код могут использовать «не по назначению», но вместе с тем его публикация даёт сообществу ИИ-разработчиков больше возможностей.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #meta

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11
2 комментария
Шалтай Болтай

Очередная зацензурированная шляпа

1
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Полина Лааксо

грок тестили?

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