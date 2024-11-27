Некоммерческая лаборатория Ai2 сооснователя Microsoft выпустила языковую модель OLMo 2 с открытым исходным кодом

Она поддерживает русский язык и по производительности «превосходит» Llama от Meta*.Скриншот vc.ruAi2 представила второе поколение языковых моделей OLMo (сокращение от Open Language Model — открытая языковая модель) — OLMo 2 на 7 и 13 млрд параметров.Модели OLMo 2 и дата-сеты, на которых их обучали, можно скачать на сайте Ai2 и использовать в коммерческих целях.У лаборатории также есть чат-бот с бесплатным доступом к модели на 13 млрд параметров. Он поддерживает русский язык и умеет генерировать тексты и код.Компания заявляет, что OLMo 2 превосходит по производительности Llama 3.1 от Meta* и другие модели с открытым исходным кодом.Показатели производительности моделей с открытым исходным кодом. Источник: Ai2Некоммерческий исследовательский институт искусственного интеллекта Ai2 (Allen Institute for AI) был открыт сооснователем Microsoft Полом Алленом в 2014 году в Сиэтле. Помимо языковых моделей, у лаборатории также есть модель для генерации изображений по тексту Molmo.Инженер Ai2 Дирк Грёневельд сказал TechCrunch, что открытый исходный код могут использовать «не по назначению», но вместе с тем его публикация даёт сообществу ИИ-разработчиков больше возможностей.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #meta
Очередная зацензурированная шляпа
грок тестили?