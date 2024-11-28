Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs представил функцию создания подкастов из текстовых файлов с двумя «ИИ-ведущими»

Генератор голоса поддерживает русский язык.Скриншот vc.ruСервис позволяет озвучивать тексты из PDF-файлов, электронных книг и документов с помощью ИИ-голосов на 32 языках, включая русский. Можно выбирать интонации и акценты. В сценарии может быть максимум два «ведущих».В речь персонажей можно добавить междометия и «вдумчивые паузы», пишет TechCrunch.Функция доступна бесплатно в приложении стартапа ElevenReader на iOS и Android.12 сентября 2024 года Google добавила в NotebookLM похожую функцию генерации подкастов на основе текстовых заметок. Она поддерживает только английский язык.ElevenLabs основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024 — в $1,1 млрд.Полина ЛааксоДеньги22 янвИИ-стартап ElevenLabs с сервисом «нейродубляжа» получил оценку $1,1 млрд — менее года назад его оценивали в $100 млн В проекте работает всего 40 человек.#новости #ии
Создатели ИИ верят, что нейросети помогут превратить медийное пространство в сплошной фейк-полигон. Британские ученые выяснили, что этом деле нейросети пока уступают людям, но с учетом того, что ИИ учится у людей, есть надежда, что мы увидим окончательное оговнение уже при нашей жизни.
Да, им до лахтовиков далеко
Да и не ставят они такой цели
Попробовал на литературном русском тексте, а что, очень недурно (я тут недавно с десяток разных сервисов попробовал и там в основном было ну так, на четверточку с минусом), настройки интонирования ок, ударения только по тексту расставить в незнакомых словах. Буду пробовать еще.
Будем посмотреть, его многие рекомендуют как лучший text-to-speech.
Недурно, залил несколько книг (которых нет в аудио формате), прямо хорошо озвучивает, ударения только подводят, но терпимо