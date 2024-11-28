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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs представил функцию создания подкастов из текстовых файлов с двумя «ИИ-ведущими»

Генератор голоса поддерживает русский язык.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сервис позволяет озвучивать тексты из PDF-файлов, электронных книг и документов с помощью ИИ-голосов на 32 языках, включая русский. Можно выбирать интонации и акценты. В сценарии может быть максимум два «ведущих».
  • В речь персонажей можно добавить междометия и «вдумчивые паузы», пишет TechCrunch.
  • Функция доступна бесплатно в приложении стартапа ElevenReader на iOS и Android.
  • 12 сентября 2024 года Google добавила в NotebookLM похожую функцию генерации подкастов на основе текстовых заметок. Она поддерживает только английский язык.
  • ElevenLabs основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024 — в $1,1 млрд.
Полина Лааксо
Деньги
ИИ-стартап ElevenLabs с сервисом «нейродубляжа» получил оценку $1,1 млрд — менее года назад его оценивали в $100 млн

В проекте работает всего 40 человек.

#новости #ии

44
22
5 комментариев
Zloy Sniper

Создатели ИИ верят, что нейросети помогут превратить медийное пространство в сплошной фейк-полигон. Британские ученые выяснили, что этом деле нейросети пока уступают людям, но с учетом того, что ИИ учится у людей, есть надежда, что мы увидим окончательное оговнение уже при нашей жизни.

2
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Твердыня

Да, им до лахтовиков далеко
Да и не ставят они такой цели

1
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Роман Корнеев

Попробовал на литературном русском тексте, а что, очень недурно (я тут недавно с десяток разных сервисов попробовал и там в основном было ну так, на четверточку с минусом), настройки интонирования ок, ударения только по тексту расставить в незнакомых словах. Буду пробовать еще.

1
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Филипп Новиков

Будем посмотреть, его многие рекомендуют как лучший text-to-speech.

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MUVEEER

Недурно, залил несколько книг (которых нет в аудио формате), прямо хорошо озвучивает, ударения только подводят, но терпимо

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