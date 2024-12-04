Китайская Tencent представила генератор видео Hunyuan, который в сети называют «лучшим» из существующих

Пользователи заставляют статуи танцевать и тестируют реалистичность людей в роликах. Модель на 13 млрд параметров с открытым исходным кодом может генерировать видео длиной пять секунд по текстовому запросу, а также позволяет добавлять к генерациям аудио.Hunyuan Video превосходит модели Runway Gen-3, Luma 1.6 и китайские видеогенераторы, заявляет компания.Источник: TencentПользователи X показали, что с помощью модели можно создать видео из фотографии и задать персонажу определенные движения. Например, заставить статую танцевать.Источник: el.cineИсточник: el.cineДругие примеры генераций в HunyuanИсточник: el.cineПромпт: «Движение в динамике, разделение экрана на две области: пышные джунгли вверху, подводный коралловый риф внизу». Источник: Heather Cooper Промпт: «Общий план высоких ледников Патагонии. Парящие кондоры и пингвины на льдинах. Мягкий, рассеянный свет с пробивающимися сквозь облака солнечными лучами. Холодные голубые и белые цвета, темные силуэты животных». Источник: Heather CooperИсточник: Min Choi Источник: Min ChoiИсточник: Ramоn Teleco Источник: Min ChoiДля работы с моделью на сайте требуется китайский номер телефона. Демоверсии есть на Huggingface и GitHub.Tencent основана в 1998 году в Шэньчжэне. Компания занимается разработкой ПО, компьютерных игр и облачными вычислениями. Её капитализация на декабрь 2024 года составляет $473 млрд.#новости #ии
Hunyuan
А если эту картинку туда залить
Сразу -100000 рейтинга?
А если следом эту — то еще и обо$$ут.
Пуля в затылок ещё когда только выбираешь её для загрузки.
А что не так с этой картинкой? Палоумных везде хватает…
Вебкам умрет?
Нет, но знай когда ты там будешь видеть красивых тётенек, в действительности там будут жирные, лысые, старые дяденьки.