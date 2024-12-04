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Ася Карпова
AI

Китайская Tencent представила генератор видео Hunyuan, который в сети называют «лучшим» из существующих

Пользователи заставляют статуи танцевать и тестируют реалистичность людей в роликах.

  • Модель на 13 млрд параметров с открытым исходным кодом может генерировать видео длиной пять секунд по текстовому запросу, а также позволяет добавлять к генерациям аудио.
  • Hunyuan Video превосходит модели Runway Gen-3, Luma 1.6 и китайские видеогенераторы, заявляет компания.
Источник: Tencent
Источник: Tencent
  • Пользователи X показали, что с помощью модели можно создать видео из фотографии и задать персонажу определенные движения. Например, заставить статую танцевать.
Источник: el.cine
Источник: el.cine

Другие примеры генераций в Hunyuan

Источник: el.cine
Промпт: «Движение в динамике, разделение экрана на две области: пышные джунгли вверху, подводный коралловый риф внизу». Источник: Heather Cooper
Промпт: «Общий план высоких ледников Патагонии. Парящие кондоры и пингвины на льдинах. Мягкий, рассеянный свет с пробивающимися сквозь облака солнечными лучами. Холодные голубые и белые цвета, темные силуэты животных». Источник: Heather Cooper
Источник: Min Choi 
Источник: Min Choi
Источник:  Ramоn Teleco
Источник: Min Choi
  • Для работы с моделью на сайте требуется китайский номер телефона. Демоверсии есть на Huggingface и GitHub.
  • Tencent основана в 1998 году в Шэньчжэне. Компания занимается разработкой ПО, компьютерных игр и облачными вычислениями. Её капитализация на декабрь 2024 года составляет $473 млрд.

#новости #ии

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19 комментариев
Балкон.Ру

Hunyuan

5
2
1
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Твердыня

А если эту картинку туда залить
Сразу -100000 рейтинга?

5
2
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Император Нолимоций

А если следом эту — то еще и обо$$ут.

2
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Вадим Д.

Пуля в затылок ещё когда только выбираешь её для загрузки.

1
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Сергей Старчеус

А что не так с этой картинкой? Палоумных везде хватает…

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Digital Engineer

Вебкам умрет?

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Гражданин

Нет, но знай когда ты там будешь видеть красивых тётенек, в действительности там будут жирные, лысые, старые дяденьки.

5
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