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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Google представила модель Genie 2, которая создаёт 3D-миры для компьютерных игр

В сгенерированных сценах можно бегать, плавать, стрелять и взаимодействовать с неигровыми персонажами.

Создание 3D-мира из картинки (показаны в верхней части экрана). Скринкаст: Jack Parker-Holder
  • Genie 2 позволяет создавать миры из изображений или по текстовому запросу. Это могут быть сцены от первого и третьего лица и видео с управлением транспортом длиной до минуты. Все примеры в блоге Google Deep Mind длятся до 20 секунд.
Источник: Google
Источник: Google
Источник: Google
  • Пользователи могут взаимодействовать со средой: прыгать, плавать, взрывать объекты и открывать двери. Также можно создавать неигровых персонажей — NPC.
Источник: Google
Источник: Google
  • Genie 2 способна запоминать части мира, которые исчезают из поля зрения персонажа, и отображать их в таком же виде во время перемещения по локации.
Источник: Google
  • Компания не уточнила, когда и как можно будет воспользоваться моделью.
  • 23 февраля 2023 года Google представила первую версию Genie с 11 млрд параметров, которая генерировала 2D-миры.
Источник: Google
  • Технологии для превращения изображений в интерактивные 3D-сцены также есть у World Labs и израильского стартапа Decart.
  • 27 ноября 2024 года Илон Маск заявил, что xAI собирается создать студию разработки игр с использованием ИИ.

#новости #google

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28 комментариев
Cтас Белов

всеравно не дотягивает до демо сценки с генерацией миров в исполняемом файлике в 4 килобайта как 20 лет назад

6
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Слегка Придурковатый

Демосцена навсегда в наших сердцах.

1
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Мимо проходивший

@Покушай булочек это зум картинки, не верь им

4
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Покушай булочек

Это 3D... 20 секунд :-)

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Мимо проходивший

про World Labs на харбе лучше описано, чем на vc https://habr.com/ru/news/863258/

habr.com
World Labs представил ИИ-сервис для генерации 3D-сцен из одного изображения
4
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