Google представила модель Genie 2, которая создаёт 3D-миры для компьютерных игр

В сгенерированных сценах можно бегать, плавать, стрелять и взаимодействовать с неигровыми персонажами.Создание 3D-мира из картинки (показаны в верхней части экрана). Скринкаст: Jack Parker-HolderGenie 2 позволяет создавать миры из изображений или по текстовому запросу. Это могут быть сцены от первого и третьего лица и видео с управлением транспортом длиной до минуты. Все примеры в блоге Google Deep Mind длятся до 20 секунд.Источник: GoogleИсточник: GoogleИсточник: GoogleПользователи могут взаимодействовать со средой: прыгать, плавать, взрывать объекты и открывать двери. Также можно создавать неигровых персонажей — NPC.Источник: GoogleИсточник: GoogleGenie 2 способна запоминать части мира, которые исчезают из поля зрения персонажа, и отображать их в таком же виде во время перемещения по локации.Источник: GoogleКомпания не уточнила, когда и как можно будет воспользоваться моделью.23 февраля 2023 года Google представила первую версию Genie с 11 млрд параметров, которая генерировала 2D-миры.Источник: GoogleТехнологии для превращения изображений в интерактивные 3D-сцены также есть у World Labs и израильского стартапа Decart.27 ноября 2024 года Илон Маск заявил, что xAI собирается создать студию разработки игр с использованием ИИ.#новости #google
всеравно не дотягивает до демо сценки с генерацией миров в исполняемом файлике в 4 килобайта как 20 лет назад
Демосцена навсегда в наших сердцах.
@Покушай булочек это зум картинки, не верь им
Это 3D... 20 секунд :-)
про World Labs на харбе лучше описано, чем на vc https://habr.com/ru/news/863258/