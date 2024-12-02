Стартап World Labs показал превью ИИ-сервиса, который может генерировать 3D-сцены из одного изображения

В стиле видеоигр.Компания рассказала об этом в X и своём блоге, обратило внимание TechCrunch. ИИ-разработка World Labs позволяет генерировать «3D-миры» из одного изображения и «перемещаться» по ним.Пользователи могут изучить примеры в демоверсии на сайте стартапа. У редактора vc.ru не с первого раза, но получилось «перемещаться» внутри сцены с помощью мыши и клавиатуры: посмотреть, что происходит вокруг, и двигаться вперёд и назад (движения ограничены небольшой областью). Там же можно настроить глубину резкости.Источник здесь и далее: аккаунт World Labs в XWorld Labs, среди основателей которого профессор Стэнфордского университета Фей-Фей Ли, привлёк $230 млн от Andreessen Horowitz, Intel Capital, AMD Ventures и других, пишет TechCrunch. В августе 2024 года источники издания говорили, что оценка стартапа составляет более $1 млрд. Компания рассчитывает выпустить свой первый продукт в 2025 году.#новости
"оценка стартапа составляет более $1 млрд."
С чего вдруг? Как это в жизни применить?
Действительно , вот бы придумали такое где бы использовалось 3д окружение , и экономили на отрисовке 🤔 жаль видеоигры и мультфильмы еще не изобрели
страшно уже от этого ИИ
Это очень круто. Представляю, как это будет удобно в разных сферах, например, в архитектуре или дизайне. Здорово, что технологии развиваются так быстро))
Теперь, когда я увижу красивый закат, смогу не просто сохранить его на телефон, а загрузить его в 3D
Это не 3D, это zoom картинки