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vc.ru
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Таня Боброва
AI

Стартап World Labs показал превью ИИ-сервиса, который может генерировать 3D-сцены из одного изображения

В стиле видеоигр.

  • Компания рассказала об этом в X и своём блоге, обратило внимание TechCrunch. ИИ-разработка World Labs позволяет генерировать «3D-миры» из одного изображения и «перемещаться» по ним.
  • Пользователи могут изучить примеры в демоверсии на сайте стартапа. У редактора vc.ru не с первого раза, но получилось «перемещаться» внутри сцены с помощью мыши и клавиатуры: посмотреть, что происходит вокруг, и двигаться вперёд и назад (движения ограничены небольшой областью). Там же можно настроить глубину резкости.
Источник здесь и далее: аккаунт World Labs в X
  • World Labs, среди основателей которого профессор Стэнфордского университета Фей-Фей Ли, привлёк $230 млн от Andreessen Horowitz, Intel Capital, AMD Ventures и других, пишет TechCrunch. В августе 2024 года источники издания говорили, что оценка стартапа составляет более $1 млрд. Компания рассчитывает выпустить свой первый продукт в 2025 году.

#новости

88
22
17 комментариев
Покушай булочек

"оценка стартапа составляет более $1 млрд."
С чего вдруг? Как это в жизни применить?

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Kto To

Действительно , вот бы придумали такое где бы использовалось 3д окружение , и экономили на отрисовке 🤔 жаль видеоигры и мультфильмы еще не изобрели

8
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Кружочек

страшно уже от этого ИИ

2
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Griby Lenina
1
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Den Kurakhin

Это очень круто. Представляю, как это будет удобно в разных сферах, например, в архитектуре или дизайне. Здорово, что технологии развиваются так быстро))

1
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Тарасова Мирослава

Теперь, когда я увижу красивый закат, смогу не просто сохранить его на телефон, а загрузить его в 3D

1
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Покушай булочек

Это не 3D, это zoom картинки

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