Microsoft начала тестировать функцию, которая позволяет Copilot просматривать посещаемые пользователем сайты

И отвечать на вопросы об их содержимом. С помощью функции Copilot Vision пользователи могут предоставлять ИИ доступ к просмотру посещаемых сайтов и задавать ему вопросы о тексте, изображениях и другом контенте.«Когда вы включаете Copilot Vision, он видит страницу, на которой вы находитесь и изучает её вместе с вами», — говорится в сообщении Microsoft. Функция доступна в тестовом режиме небольшому числу пользователей браузера Edge. Чтобы её включить, нужно предоставить Copilot разрешение на чтение веб-страниц.По мере развёртывания Copilot Vision будет работать с ограниченным набором сайтов, отметили в Microsoft. Со временем этот список будет расширяться. #новости #microsoft #copilot
Ого. Слежка выходит на новый уровень. С заботой о пользователе, епт
Мне стесняться нечего, пускай смотрят
Типа до этого не смотрели)
линукс то не так и плох
А что ты скрываешь?
Почему Copilot просто к Google не обратится за помощью? он ему историю посещений сайтов за все время отдать может хоть и не признается в этом
Не, спасибо. еще одного шпиона не надо.