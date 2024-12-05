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Артур Томилко
AI

Microsoft начала тестировать функцию, которая позволяет Copilot просматривать посещаемые пользователем сайты

И отвечать на вопросы об их содержимом.

  • С помощью функции Copilot Vision пользователи могут предоставлять ИИ доступ к просмотру посещаемых сайтов и задавать ему вопросы о тексте, изображениях и другом контенте.
  • «Когда вы включаете Copilot Vision, он видит страницу, на которой вы находитесь и изучает её вместе с вами», — говорится в сообщении Microsoft.
  • Функция доступна в тестовом режиме небольшому числу пользователей браузера Edge. Чтобы её включить, нужно предоставить Copilot разрешение на чтение веб-страниц.
  • По мере развёртывания Copilot Vision будет работать с ограниченным набором сайтов, отметили в Microsoft. Со временем этот список будет расширяться.

#новости #microsoft #copilot

22
12 комментариев
Невкусно и грустно

Ого. Слежка выходит на новый уровень. С заботой о пользователе, епт

3
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romacap

Мне стесняться нечего, пускай смотрят

1
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Barone Rosso

Типа до этого не смотрели)

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Александр

линукс то не так и плох

2
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Гоги Твардовски

А что ты скрываешь?

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Никита

Почему Copilot просто к Google не обратится за помощью? он ему историю посещений сайтов за все время отдать может хоть и не признается в этом

1
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Макгаффин

Не, спасибо. еще одного шпиона не надо.

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