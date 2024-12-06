Microsoft представила 3D-генератор Trellis с открытым исходным кодом

Он создаёт 3D-модели из изображений.Генерация по запросу: «Двухэтажный кирпичный дом с красной крышей и забором». Источник: Trellis На сайте проекта сказано, что в Trellis можно также генерировать 3D-модели по текстовым запросам. Получившийся вариант можно будет отредактировать с помощью подсказки, например «сделай прозрачную, похожую на стекло структуру» или «добавь роботу гусеницы».Пока в демоверсии сервиса есть возможность только загрузить 2D-изображение. Она доступна на Hugging Face, код опубликован на GitHub.Пример редактирования текстуры 3D-модели. Источник: TrellisПример редактирования формы 3D-модели. Источник: TrellisПользователи тестируют модель для преобразования фотографий в 3D и импорта в Blender.Источоник: NiftyfloraПользователь загружает изображение и получает 3D-модель. Источник: Victor MПользователь показал, как он импортировал 3D-модели из Trellis в Blender «для быстрого предварительного просмотра». Источник: TintwotinИсточник: Guizang.aiИсточник: Sylvain FiloniИсходное изображение. Источник: Sylvain FiloniВ ноябре 2024 года свои 3D-генераторы мешей и 3D-моделей представила Nvidia.#новости #microsoft
Гугл делает игры, тут 3д модели, осталось геймплей придумывать автоматом