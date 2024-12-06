Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Карьера
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Microsoft представила 3D-генератор Trellis с открытым исходным кодом

Он создаёт 3D-модели из изображений.

Генерация по запросу: «Двухэтажный кирпичный дом с красной крышей и забором». Источник: Trellis
  • На сайте проекта сказано, что в Trellis можно также генерировать 3D-модели по текстовым запросам. Получившийся вариант можно будет отредактировать с помощью подсказки, например «сделай прозрачную, похожую на стекло структуру» или «добавь роботу гусеницы».
  • Пока в демоверсии сервиса есть возможность только загрузить 2D-изображение. Она доступна на Hugging Face, код опубликован на GitHub.
Пример редактирования текстуры 3D-модели. Источник: Trellis
Пример редактирования текстуры 3D-модели. Источник: Trellis
Пример редактирования формы 3D-модели. Источник: Trellis
Пример редактирования формы 3D-модели. Источник: Trellis
  • Пользователи тестируют модель для преобразования фотографий в 3D и импорта в Blender.
Источоник: Niftyflora
Пользователь загружает изображение и получает 3D-модель. Источник: Victor M
Пользователь показал, как он импортировал 3D-модели из Trellis в Blender «для быстрого предварительного просмотра». Источник: Tintwotin
Источник: Guizang.ai
Источник: Sylvain Filoni
Исходное изображение. Источник: Sylvain Filoni
Исходное изображение. Источник: Sylvain Filoni

#новости #microsoft

11
11
1 комментарий
Веселый стробоскоп

Гугл делает игры, тут 3д модели, осталось геймплей придумывать автоматом

Ответить