Google запустила своего первого ИИ-агента Project Mariner для покупок в интернете и других задач

Пока он доступен ограниченной группе тестировщиков.Пользователь просит ИИ-помощника найти картины постимпрессионистов в Google Arts (в чате справа). Источник: GoogleПомощник Project Mariner на базе ИИ-модели Gemini может совершать действия в браузере Chrome от лица пользователя: перемещать курсор, нажимать кнопки, заполнять формы, чтобы заказывать товары, планировать поездки и прочее.Чтобы «поручить» ИИ-агенту задачу, нужно написать запрос в специальном окне, где появится чат с Project Mariner.В демонстрации для TechCrunch директор Google Labs Жаклин Конзельманн попросила ИИ-помощника «создать корзину в продуктовом магазине на основе списка». Он перешёл на нужный сайт, нашёл продукты и добавил их в корзину. Если товара не было в наличии, агент возвращался в чат и уточнял информацию.Project Mariner не может самостоятельно вводить номера кредитных карт, принимать файлы cookie и подписывать соглашения о предоставлении каких-либо услуг.ИИ-агент работает только в одной активной вкладке браузера Chrome, использовать компьютер для других задач в это время не получится. Журналисты также отметили, что помощник пока работает медленно и каждое движение курсора занимает около пяти секунд.Ещё один новый ИИ-агент для программирования от Google — Jules. Он интегрируется в рабочие процессы на GitHub и может вносить изменения в проекты от лица пользователя. Jules также доступен для ограниченного числа бета-тестеров и выйдет в 2025 году.2 декабря 2024 года The Browser Company анонсировала браузер Dia, в котором ИИ-помощник тоже сможет разослать письма и добавить товары в корзину за пользователя. Его планируют выпустить в начале 2025 года.#новости #google
Господи даже файлы куки принять не может какой же интернет в 2024 сложный
К нам его не пустят.
Тут его сразу научат кредиты брать...
для покупок есть жена
ИИ-агент для покупок. ожидание:
ищет нужный товар, находит минимальную цену, выбивает скидки, организует доставку
реальность:
перемещать курсор, нажимать кнопки, заполнять формы, чтобы заказывать товары
Сразу возникает вопрос о надежности такой системы. Ведь она будет иметь доступ к моим личным данным, включая платежную информацию.