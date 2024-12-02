The Browser Company представила ИИ-браузер Dia с «умным» курсором

ИИ-помощник может разослать письма и добавить товары в корзину за пользователя.На видео ИИ считывает информацию из письма на электронной почте пользователя и сам подбирает товары из присланного списка. Запрос: «Добавь эти позиции в корзину Amazon». Источник: DiaDia может считывать информацию из писем, с сайтов и других открытых вкладок в браузере и выполнять действия от имени пользователя, рассказала компания. В окне для команд можно, например, попросить ИИ-помощника добавить товары в корзину, при этом не нужно уточнять, какие — нейросеть сама считает данные из заметок или электронного письма.Браузер может разослать письма на адреса, которые записаны в открытой таблице Notion, запланировать встречу в календаре или написать письмо за пользователя. В примере на сайте глава The Browser Company Джош Миллер открывает три вкладки с товарами и вводит в строку в разделе писем запрос: «Напиши письмо Валерии и спроси, подойдут ли эти товары».Браузер планируют выпустить в начале 2025 года.The Browser Company основана в 2019 году. Стартап разработал браузер Arc для MacOS и Windows и Arc Search для мобильных устройств. Всего он привлёк $128 млн от таких инвесторов, как Джефф Вайнер из LinkedIn, Дилан Филд из Figma, Акшай Котари из Notion и Джейсон Уорнер из GitHub. 21 марта 2024 года компания привлекла $50 млн при оценке в $550 млн.#новости #ии
ну нормально, посадил браузер вместо себя сидеть в интернете, а сам занялся чем-нибудь полезным
типо посмотри за меня все мемасике
И потом товарищ майор тебя в суд притащит и суд посадит пожизненно за всякие там онлайн активности
А они типа будут клепать не один браузер, а целую пачку?
какая хрень. почта уже неактуальна. хз кто ее читает.
корзина - тоде прошлый век. в 90% обратный звонок, или заказ в один клик, более актуален. Это они браузер для 2010 года пишут ??
в 90% обратный звонокМои 60 000 накопленных минут сейчас смеются над тем, что кто-то еще использует телефон для звонков
Во всех маркетплейсах есть корзины и избранные. Что значит 2010 год?
Про обратный звонок - вот это больше похоже на 2010 год