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Ася Карпова
AI

The Browser Company представила ИИ-браузер Dia с «умным» курсором

ИИ-помощник может разослать письма и добавить товары в корзину за пользователя.

На видео ИИ считывает информацию из письма на электронной почте пользователя и сам подбирает товары из присланного списка. Запрос: «Добавь эти позиции в корзину Amazon». Источник: Dia
  • Dia может считывать информацию из писем, с сайтов и других открытых вкладок в браузере и выполнять действия от имени пользователя, рассказала компания. В окне для команд можно, например, попросить ИИ-помощника добавить товары в корзину, при этом не нужно уточнять, какие — нейросеть сама считает данные из заметок или электронного письма.
  • Браузер может разослать письма на адреса, которые записаны в открытой таблице Notion, запланировать встречу в календаре или написать письмо за пользователя. В примере на сайте глава The Browser Company Джош Миллер открывает три вкладки с товарами и вводит в строку в разделе писем запрос: «Напиши письмо Валерии и спроси, подойдут ли эти товары».
  • Браузер планируют выпустить в начале 2025 года.
  • The Browser Company основана в 2019 году. Стартап разработал браузер Arc для MacOS и Windows и Arc Search для мобильных устройств. Всего он привлёк $128 млн от таких инвесторов, как Джефф Вайнер из LinkedIn, Дилан Филд из Figma, Акшай Котари из Notion и Джейсон Уорнер из GitHub. 21 марта 2024 года компания привлекла $50 млн при оценке в $550 млн.

#новости #ии

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32 комментария
sardelkin

ну нормально, посадил браузер вместо себя сидеть в интернете, а сам занялся чем-нибудь полезным

7
1
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nochnoy.ru

типо посмотри за меня все мемасике

12
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تقي

И потом товарищ майор тебя в суд притащит и суд посадит пожизненно за всякие там онлайн активности

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Отрицательный Веган

А они типа будут клепать не один браузер, а целую пачку?

3
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Алекс Ввв

какая хрень. почта уже неактуальна. хз кто ее читает.
корзина - тоде прошлый век. в 90% обратный звонок, или заказ в один клик, более актуален. Это они браузер для 2010 года пишут ??

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Mari

в 90% обратный звонокМои 60 000 накопленных минут сейчас смеются над тем, что кто-то еще использует телефон для звонков

2
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kotletnik

Во всех маркетплейсах есть корзины и избранные. Что значит 2010 год?

Про обратный звонок - вот это больше похоже на 2010 год

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