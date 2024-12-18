Suno открыла бесплатный доступ к улучшенной модели для генерации музыки v4

Можно создать десять песен, в том числе на русском языке.Протестировать модель можно в приложениях на iOS и Android или на сайте.Чтобы сгенерировать песню по теме, нужно задать запрос длиной до 200 символов или выбрать режим custom, где есть 3000 доступных знаков, чтобы добавить свой текст. Можно указать жанр, перечислить инструменты, выбрать женский или мужской вокал.Скриншот vc.ruНейросеть сама дописала текст на русском языке и создала трек на три минуты по отрывку из монолога «Идущего к реке».Отрывок из генерации vc.ru с использованием текста монолога «Идущего к реке»19 ноября 2024 года Suno открыла доступ к v4 для платных подписчиков.Есть функция Remaster — она даёт возможность улучшить качество песен, сгенерированных с помощью старых моделей.Появилась и «более креативная» модель ReMi для генерации песенных текстов в разделе «Написать с Suno».Музыка создана с помощью Suno v4. Источник: «Метаверсище и ИИще»Платные тарифы Pro и Premier стоят $10 и $30 в месяц (около 1000 и 3000 рублей по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 года). Их подписчики могут создавать 500 и 2000 песен каждый месяц соответственно. За последующие придётся доплачивать.Suno AI — это нейросеть для создания музыки и текста песен. Она генерирует композиции длительностью до четырёх минут по указанному жанру, может создать текст по промпту или озвучить уже написанный. Модель поддерживает русский язык.#новости #suno
Спасибо, теперь будем слушать миллион версий говновозов в лучшем качестве!
40 лет как под наркозом
закидал VC навозом ой ей ей
за три сотенных бумажки
комменты писал с бумажки ой ей ей
и скажу вам чтоб вы знали ох и много мы насрали ой ей ей
Пока самая топовая от Максим
https://www.youtube.com/watch?v=D9jmn0dzTog вообще вот лучшая из версий)
Одобряем! https://suno.com/song/be8d8da4-7e1b-45ac-b342-92da0bcf5a81
Да мы в принципе уже...