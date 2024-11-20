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Ася Карпова
AI

Разработчики ИИ-генератора музыки Suno AI выпустили новую модель v4 с «улучшенным звучанием»

Пока доступна платным подписчикам в бета-версии.

  • Её можно использовать для написания песен с нуля и каверов на существующие композиции, а также при создании «персон» — стилистических копий других «нейротреков».
  • Функция Remaster даёт возможность улучшить качество песен, сгенерированных с помощью старых моделей.
  • Появилась и «более креативная» модель ReMi для генерации песенных текстов в разделе «Написать с Suno».
Источник: Suno
  • v4 доступна в бета-версии по подпискам Pro и Premier за $10 и $30 в месяц (1000 и 3000 рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2024). Подписчики могут создать до 200 бесплатных песен. Каждая следующая композиция обойдётся в 10 «кредитов». Владельцам Pro дают 2500 «кредитов» на месяц, а Premier — 10 тысяч.

  • Suno AI — это нейросеть для создания музыки и текста песен. Она генерирует композиции длительностью до двух минут по указанному жанру, может создать текст по промпту или озвучить уже написанный. Модель поддерживает русский язык.

#новости #suno

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23 комментария
Император Нолимоций

Suno — офигенная штука. Жду не дождусь, когда, садясь в автомобиль, можно будет просто сказать: «Сгенери мне плейлист чила/транса/даба/фонка на 2 часа дороги, без лириксов, длина трека — 3-4 минуты... Так, вот этот трек сохрани... А этот переделай... Ок, теперь давай драмчик...»

6
1
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High Stakes

Ток платить за бензин на этом этапе будет нечем.

1
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Анатолий Добров

Не получиться так, если только долго учить чтобы он понимал какие обычно треки нравятся, нужно будет провести не мало времени с нейронкой чтобы она угадывала что именно нравиться.

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Egor Pankin

И слеза покатилась по щеке таксиста...

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Слегка Придурковатый

Танцуют все!

6
1
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Камиль Харисян
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Гамаюн Коробчатый

Биты восхитительны

2
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