Разработчики ИИ-генератора музыки Suno AI выпустили новую модель v4 с «улучшенным звучанием»

Пока доступна платным подписчикам в бета-версии.Её можно использовать для написания песен с нуля и каверов на существующие композиции, а также при создании «персон» — стилистических копий других «нейротреков».Функция Remaster даёт возможность улучшить качество песен, сгенерированных с помощью старых моделей.Появилась и «более креативная» модель ReMi для генерации песенных текстов в разделе «Написать с Suno».Источник: Sunov4 доступна в бета-версии по подпискам Pro и Premier за $10 и $30 в месяц (1000 и 3000 рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2024). Подписчики могут создать до 200 бесплатных песен. Каждая следующая композиция обойдётся в 10 «кредитов». Владельцам Pro дают 2500 «кредитов» на месяц, а Premier — 10 тысяч.Suno AI — это нейросеть для создания музыки и текста песен. Она генерирует композиции длительностью до двух минут по указанному жанру, может создать текст по промпту или озвучить уже написанный. Модель поддерживает русский язык.#новости #suno
Suno — офигенная штука. Жду не дождусь, когда, садясь в автомобиль, можно будет просто сказать: «Сгенери мне плейлист чила/транса/даба/фонка на 2 часа дороги, без лириксов, длина трека — 3-4 минуты... Так, вот этот трек сохрани... А этот переделай... Ок, теперь давай драмчик...»
Ток платить за бензин на этом этапе будет нечем.
Не получиться так, если только долго учить чтобы он понимал какие обычно треки нравятся, нужно будет провести не мало времени с нейронкой чтобы она угадывала что именно нравиться.
И слеза покатилась по щеке таксиста...
Танцуют все!
Биты восхитительны