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Ася Карпова
AI

Nvidia представила компактный суперкомпьютер с ИИ для разработчиков — он умещается на руке

Цена — $249.

Источник: Nvidia
Источник: Nvidia
  • Компания предлагает использовать новый «набор разработчика» Nvidia Jetson Orin Nano Super с генеративным ИИ для создания чат-ботов, ИИ-агентов или роботов с искусственным интеллектом. Из-за маленького размера он подойдёт «любителям и студентам».
  • В сравнении с предыдущей моделью Jetson Orin Nano, производительность процессора увеличилась на 70% — до 67 TOPS (триллионов операций в секунду), утверждают в Nvidia.
Скриншот из <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FS9L2WGf1KrM%3Fsi%3DGU6JZ6tHMCPGret4&postId=1716290" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ролика</a> Nvidia, где глава компании Дженсен Хуанг показал размер компьютера
Скриншот из ролика Nvidia, где глава компании Дженсен Хуанг показал размер компьютера
  • На Jetson установлено ПО Nvidia AI: Nvidia Isaac для робототехники, Nvidia Metropolis для компьютерного зрения и Nvidia Holoscan для обработки датчиков (анализа света, ультразвука и прочее).
  • Мини-компьютер стоит $249 (около 25 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 года). Предыдущая модель суперкомпьютера стоила $499 (51 тысячу рублей).

#новости #nvidia

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82 комментария
Покушай булочек

"Мини-компьютер стоит $249"
Как мини-колонка от Яндекс, где нет нихрена кроме динамика

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2
1
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Владимир Федулов

Это ваше окончательное экспертное мнение?

13
2
Ответить
Тимофей Измайлов

Это у них он стоит столько

1
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Андрей Сергеев

Серьёзно? Про IP не хотите подумать?

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Тимофей Измайлов

Это у них он стоит столько

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Пётр Радищев

Так это два абсолютно разных устройства, для абсолютно разных задач) Всё-равно, что сравнивать стиральную машину и холодильник

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