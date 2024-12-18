Nvidia представила компактный суперкомпьютер с ИИ для разработчиков — он умещается на руке

Цена — $249.Источник: NvidiaКомпания предлагает использовать новый «набор разработчика» Nvidia Jetson Orin Nano Super с генеративным ИИ для создания чат-ботов, ИИ-агентов или роботов с искусственным интеллектом. Из-за маленького размера он подойдёт «любителям и студентам».В сравнении с предыдущей моделью Jetson Orin Nano, производительность процессора увеличилась на 70% — до 67 TOPS (триллионов операций в секунду), утверждают в Nvidia.Скриншот из ролика Nvidia, где глава компании Дженсен Хуанг показал размер компьютераНа Jetson установлено ПО Nvidia AI: Nvidia Isaac для робототехники, Nvidia Metropolis для компьютерного зрения и Nvidia Holoscan для обработки датчиков (анализа света, ультразвука и прочее).Мини-компьютер стоит $249 (около 25 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 года). Предыдущая модель суперкомпьютера стоила $499 (51 тысячу рублей).#новости #nvidia
"Мини-компьютер стоит $249"
Как мини-колонка от Яндекс, где нет нихрена кроме динамика
Это ваше окончательное экспертное мнение?
Это у них он стоит столько
Серьёзно? Про IP не хотите подумать?
Это у них он стоит столько
Комментарий недоступен
Так это два абсолютно разных устройства, для абсолютно разных задач) Всё-равно, что сравнивать стиральную машину и холодильник