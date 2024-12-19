Китайский генератор видео Kling выпустил обновлённую модель: она «лучше» следует запросам пользователей

Бесплатно можно создавать около 18 видео в месяц.По словам разработчиков, модель Kling 1.6 создаёт видео быстрее, лучше следует запросам и выдаёт более «стабильные и динамичные результаты» по сравнению с предыдущей 1.5. Можно преобразовывать изображения в видео и делать ролики по текстовому запросу в разрешении 720 пикселей.Kling 1.6 пока не поддерживает функции Motion Brush для указания траектории движения кистью на изображении и контроль камеры.Один из пользователей заметил, что новая версия обеспечивает единообразие цвета и света и «гораздо лучше понимает подсказки».Источник: Halim Alrasihi Другие примеры генераций пользователей с помощью Kling 1.6.Источник: John FordИсточник: tompen0702Источник: Stevie Mac Источник: Marco Источник: NayarВ Kling AI дают 366 бесплатных кредитов в месяц. Генерация видео длиной пять секунд по текстовому запросу стоит 35 кредитов, создание ролика из изображения — 20.Валерия ИльинаAI8 авгKling AI: как генерировать видео в новой китайской нейросети Крутой сервис с бесплатными возможностями.#новости #kling
Да и идите нахуй тогда.
Вкладку на ночь оставил, и вот что он мне сгенерировал по запросу "The evil raccoon holds a poster on which he has written in Russian "ХУЙ"
А что видосики даже очень. Тут недавно было про еще какую то сеть, там вообще отстой был, тут всё прилично. И халявный период поиграться хватит потом надоест просто.
У клинга очень большие проблемы с пониманием промтов. Не знаю, почему. Делаешь видео из try-on изображение с товаром, сгенерированное им же. Пишешь прямо, на английском, что модель не поворачивается и просто пятится назад. В итоге модель поворачивается спиной и уходит)
В целом, улучшения заметны. Видео генерируется быстрее, и качество, кажется, повысилось. Конечно, до идеала ещё далеко, но для создания простых роликов для соцсетей вполне годится. Бесплатного лимита хватает, чтобы поиграться и понять, стоит ли переходить на платную версию.
Вы перевели мой сленговый на светский)))
Китайцы втихаря без всяких глобальных промо как некоторые показушники, выкатили лучшую нейронку в своей сфере...