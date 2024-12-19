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Ася Карпова
AI

Китайский генератор видео Kling выпустил обновлённую модель: она «лучше» следует запросам пользователей

Бесплатно можно создавать около 18 видео в месяц.

  • По словам разработчиков, модель Kling 1.6 создаёт видео быстрее, лучше следует запросам и выдаёт более «стабильные и динамичные результаты» по сравнению с предыдущей 1.5. Можно преобразовывать изображения в видео и делать ролики по текстовому запросу в разрешении 720 пикселей.
  • Kling 1.6 пока не поддерживает функции Motion Brush для указания траектории движения кистью на изображении и контроль камеры.
  • Один из пользователей заметил, что новая версия обеспечивает единообразие цвета и света и «гораздо лучше понимает подсказки».
Источник: Halim Alrasihi
  • Другие примеры генераций пользователей с помощью Kling 1.6.
Источник: John Ford
Источник: tompen0702
Источник: Stevie Mac
Источник: Marco 
Источник: Nayar
  • В Kling AI дают 366 бесплатных кредитов в месяц. Генерация видео длиной пять секунд по текстовому запросу стоит 35 кредитов, создание ролика из изображения — 20.
Валерия Ильина
AI
Kling AI: как генерировать видео в новой китайской нейросети

Крутой сервис с бесплатными возможностями.

#новости #kling

22
11
14 комментариев
Слегка Придурковатый

Да и идите нахуй тогда.

2
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Слегка Придурковатый

Вкладку на ночь оставил, и вот что он мне сгенерировал по запросу "The evil raccoon holds a poster on which he has written in Russian "ХУЙ"

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Big Lebovvski (Владислав)

А что видосики даже очень. Тут недавно было про еще какую то сеть, там вообще отстой был, тут всё прилично. И халявный период поиграться хватит потом надоест просто.

1
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Александр

У клинга очень большие проблемы с пониманием промтов. Не знаю, почему. Делаешь видео из try-on изображение с товаром, сгенерированное им же. Пишешь прямо, на английском, что модель не поворачивается и просто пятится назад. В итоге модель поворачивается спиной и уходит)

1
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Федор Завитухин

В целом, улучшения заметны. Видео генерируется быстрее, и качество, кажется, повысилось. Конечно, до идеала ещё далеко, но для создания простых роликов для соцсетей вполне годится. Бесплатного лимита хватает, чтобы поиграться и понять, стоит ли переходить на платную версию.

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Big Lebovvski (Владислав)

Вы перевели мой сленговый на светский)))

1
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Сергей Д.

Китайцы втихаря без всяких глобальных промо как некоторые показушники, выкатили лучшую нейронку в своей сфере...

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