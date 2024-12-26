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Ася Карпова
AI

«Рамблер» добавил «умный» агрегатор новостей на базе GigaChat

В будущем планируют внедрить поиск с подсказками от нейросети.

Модуль «Что нужно знать сейчас» с подсказками от GigaChat. Скринкаст vc.ru
  • Нейросеть в режиме реального времени собирает новости в разделе «Что нужно знать сейчас», пишет Forbes со ссылкой на Rambler&Co. Также бот даёт подсказки по актуальным темам, на которые можно кликнуть и получить краткую сводку.
  • В разделе «Самое важное в Рунете» отображаются статьи российских СМИ.
  • Кроме того, появились виджеты, где можно рассчитать срок выплаты по ипотеке и распланировать бюджет на месяц.
«Рамблер» добавил «умный» агрегатор новостей на базе GigaChat
  • В будущем на сайте появится поиск по новостям на базе GigaChat, который сможет отвечать на конкретные запросы пользователя.
  • Также добавят возможность записывать личные планы в календарь. Сейчас в этом разделе отображаются материалы «Рамблера» и запланированные трансляции со сторонних сайтов.
«Рамблер» добавил «умный» агрегатор новостей на базе GigaChat
  • «Рамблер» вошёл в Rambler&Co весной 2013 года в результате объединения активов «Афиши-Рамблер» и компании SUP Media.
  • В холдинг также входят «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal, «Мослента», Ferra.ru, Passion.ru, Letidor.ru и другие проекты.

#новости #rambler

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10 комментариев
Валентина Mишина

Жив ещё

4
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Слегка Придурковатый

Альтависта ща тоже воскреснет, того гляди.

1
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Иван-Кузнец Потапов

Ммм, красота какая на главной поиска. Спасибо за пост, очень хорошая альтернатива для поиска информации. П.с. У меня вообще Рамблер это первый поиск в инете, которым пользовался. Аж ностальгию в нос шибануло

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Валентина Mишина

.

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umudumu

• 2025 год
• «Рамблер»

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John Doe

Удобно, будем пользоваться!

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Геннадий Карпенко

Интересно он фильтрует пропаганду? Поисковик chatgpt нет. Просто берёт информацию с российских источников, а там сплошь и рядом вранье. По этому говорю ему чтобы брал информацию с зарубежных источников. Там более менее объективная информация.

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