Adobe представила демоверсию инструмента TransPixar для генерации визуальных эффектов

ИИ преобразовывает текст и изображения в видео с прозрачным фоном.Примеры генераций видео из изображений. Источник: William LamkinТехнология, созданная разработчиками Adobe Research, преобразовывает картинки или текстовый запрос в ролики в формате RGBA. Их используют для создания визуальных эффектов: например, дыма и взрывов, которые можно добавить в клип поверх существующего видеоряда.Демоверсия доступна на Hugging Face, однако разработчики предупреждают, что в ней качество генераций ниже. Генерация по запросу «Кот бежит». Скринкаст vc.ruДля лучшего результата инструмент предлагают установить на устройство пользователя с GitHub.Примеры генераций видео по текстовому запросу. Источник: William Lamkin #новости #adobe
Круто. Генератор гифок из 2000го!
До чего дошёл прогресс!!!)
Наверняка, вы можете сделать что-то получше ?!
У2к это еще актуально?
Интересно, зачем нам столько визуального контента?
Потому, что человечество раса визуальных говноедов.
Прикольно, но инструмент нескрепный, конечно.