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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Adobe представила демоверсию инструмента TransPixar для генерации визуальных эффектов

ИИ преобразовывает текст и изображения в видео с прозрачным фоном.

Примеры генераций видео из изображений. Источник: William Lamkin
  • Технология, созданная разработчиками Adobe Research, преобразовывает картинки или текстовый запрос в ролики в формате RGBA. Их используют для создания визуальных эффектов: например, дыма и взрывов, которые можно добавить в клип поверх существующего видеоряда.
  • Демоверсия доступна на Hugging Face, однако разработчики предупреждают, что в ней качество генераций ниже.
Генерация по запросу «Кот бежит». Скринкаст vc.ru
  • Для лучшего результата инструмент предлагают установить на устройство пользователя с GitHub.
Примеры генераций видео по текстовому запросу. Источник: William Lamkin

#новости #adobe

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41 комментарий
Бонифаций на каникулах

Круто. Генератор гифок из 2000го!

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Арсений

До чего дошёл прогресс!!!)

2
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G.L.

Наверняка, вы можете сделать что-то получше ?!

1
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Агафья

У2к это еще актуально?

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Извините, но я вас прокляла

Интересно, зачем нам столько визуального контента?

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Артемий Какашко

Потому, что человечество раса визуальных говноедов.

8
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Вадим Д.

Прикольно, но инструмент нескрепный, конечно.

1
1
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