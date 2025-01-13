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Евгения Евсеева
AI

США ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров в Россию и Китай и продажу закрытых ИИ-моделей

Их уже раскритиковали Nvidia, Oracle и другие участники рынка полупроводников.

  • США представили новые правила экспортного контроля, которые регулируют передачу и продажу в другие страны процессоров для обучения искусственного интеллекта, пишет The Walt Street Journal. Они нужны, чтобы местные технологии «оставались в руках США».
  • Согласно распоряжению, страны для экспорта поделят на три группы. В первую войдут «союзники» США — для них не будет никаких ограничений, пишет CNN. В неё входят страны из «большой семёрки», а также Южная Корея, Тайвань и другие.
  • Во вторую группу попадёт большинство стран мира — им придётся получать лицензии на приобретение и экспорт ИИ-процессоров. Также для них будут действовать лимиты на количество вычислительных мощностей, которые они могут купить.
  • В третьей группе окажутся страны, которые «вызывают обеспокоенность»: им нельзя ничего продавать и экспортировать. Среди таких — Россия, Иран и Китай, отмечает Financial Times.
  • Как сообщает CNN, в Россию и Китай и без того запрещено ввозить передовые процессоры, теперь же странам запретят покупать мощные «закрытые» ИИ-модели, чей код не раскрывается. А лицензии для других стран мира нужны, чтобы Россия и Китай не смогли купить чипы «в обход».
  • Против нового правила уже выступила Nvidia: компания заметила, что подобное распоряжение ограничит развитие ИИ по всему миру, «подорвёт» способность США конкурировать с другими странами и «не устранит никакие угрозы». В Oracle отмечали, что правило «направлено на чрезмерное регулирование». Также его критиковала Ассоциация полупроводниковой промышленности, куда входят AMD, Intel, TSMC и другие.

#новости #процессоры #ии

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152 комментария
Степан Фадеев

Сначала все смеялись над понятием - "дружественные страны", но наш опыт быстро переняли западные партнёры.))

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Yulay Mambetov

как обычно, в эту игру можно играть вдвоем

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шатал устоев

дружественные страныпереняли западные партнёрыолё, текст написан русским для русских.

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Khulster

Сначала все смеялись над понятием - "дружественные страны"Данные термины с US существовали хрен знает когда еще. Доводилось как-то закупать по IBM, на продажу которого в РФ требовалось получать индивидуальный апрув их торговой палаты. Вполне логично что система не стояла на месте, а развивалось и стандартизировалась.

1
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Костя Маслов

Это просто так теперь назвали, отношения какие были, такие и остались

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Центр принятия решений

Теперь вообще по категориям делят

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Nerbl4 .

Не вижу проблем: если верить патриотам и ботам, все русские процессоры делают в России.

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