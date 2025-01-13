США ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров в Россию и Китай и продажу закрытых ИИ-моделей

Их уже раскритиковали Nvidia, Oracle и другие участники рынка полупроводников. США представили новые правила экспортного контроля, которые регулируют передачу и продажу в другие страны процессоров для обучения искусственного интеллекта, пишет The Walt Street Journal. Они нужны, чтобы местные технологии «оставались в руках США».Согласно распоряжению, страны для экспорта поделят на три группы. В первую войдут «союзники» США — для них не будет никаких ограничений, пишет CNN. В неё входят страны из «большой семёрки», а также Южная Корея, Тайвань и другие.Во вторую группу попадёт большинство стран мира — им придётся получать лицензии на приобретение и экспорт ИИ-процессоров. Также для них будут действовать лимиты на количество вычислительных мощностей, которые они могут купить.В третьей группе окажутся страны, которые «вызывают обеспокоенность»: им нельзя ничего продавать и экспортировать. Среди таких — Россия, Иран и Китай, отмечает Financial Times.Как сообщает CNN, в Россию и Китай и без того запрещено ввозить передовые процессоры, теперь же странам запретят покупать мощные «закрытые» ИИ-модели, чей код не раскрывается. А лицензии для других стран мира нужны, чтобы Россия и Китай не смогли купить чипы «в обход».Против нового правила уже выступила Nvidia: компания заметила, что подобное распоряжение ограничит развитие ИИ по всему миру, «подорвёт» способность США конкурировать с другими странами и «не устранит никакие угрозы». В Oracle отмечали, что правило «направлено на чрезмерное регулирование». Также его критиковала Ассоциация полупроводниковой промышленности, куда входят AMD, Intel, TSMC и другие.#новости #процессоры #ии
Сначала все смеялись над понятием - "дружественные страны", но наш опыт быстро переняли западные партнёры.))
как обычно, в эту игру можно играть вдвоем
дружественные страныпереняли западные партнёрыолё, текст написан русским для русских.
Сначала все смеялись над понятием - "дружественные страны"Данные термины с US существовали хрен знает когда еще. Доводилось как-то закупать по IBM, на продажу которого в РФ требовалось получать индивидуальный апрув их торговой палаты. Вполне логично что система не стояла на месте, а развивалось и стандартизировалась.
Это просто так теперь назвали, отношения какие были, такие и остались
Теперь вообще по категориям делят
Не вижу проблем: если верить патриотам и ботам, все русские процессоры делают в России.