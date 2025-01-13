Adobe выпустила ИИ-инструмент Firefly Bulk Create для одновременного редактирования до 10 тысяч изображений

Доступен пользователям платных подписок.Источник: AdobeС помощью функции Remove Background можно удалить и заменить фон или перекрасить его в выбранные цвета на нескольких изображениях.Кнопка Resize позволяет задать размер для всех снимков. Есть шаблоны с параметрами для рекламных баннеров и социальных сетей. Если изображения нужно увеличить, ИИ дополнит рисунок или фон.Источник: AdobeФункции добавили в веб-приложение Adobe Firefly. Раньше они были доступны компаниям через API. Например, их использовали PepsiCo, маркетинговая компания Monks и модный дом Tapestry.Firefly Bulk Create доступна премиум-подписчикам плана Adobe Firefly, который стоит $4,99 в месяц (около 508 рублей по курсу ЦБ на 13 января 2025 года), пишет The Verge. В компании сообщили, что стоимость редактирования изображений зависит от «потребления».Adobe также анонсировал ИИ-функции, которые станут доступны через API в Firefly Services в январе 2025 года. Это дубляж видео на 14 языков с синхронизацией губ, автоматическое форматирование больших объёмов текста и изображений в InDesign и создание цифровых аватаров.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #adobe
Не думаю, что ИИ сможет полностью заменить ручную обработку изображений. В некоторых случаях всё же требуется вмешательство человека, чтобы добиться идеального результата.
По крайней мере фон 10 000 картинкам вручную менять кому-то не придётся
Заберет 90% на себя так или иначе
Разве что, чтобы что то подпортить
Жаль так и не дали доступ к генерации видео. Хотя платная подписка есть… кто генерацит видео от адоби пробовал? Именно в Firefly. Как вам?
Не очень, больше всего понравилось пользоваться Kling AI
Подобных ИИ для редактирования изображений на данный момент уже достаточно много. У них большие функциональные возможности и достаточно много фич. Если это очередной редактор и его единственная фича - одновременное редактирование до 10 тысяч изображений, то не факт, что взлетит