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Ася Карпова
AI

Microsoft добавила в Copilot возможность использовать ИИ-агентов с оплатой по числу запросов

Одно «сообщение» стоит $0,01, остальные функции сервиса останутся бесплатными.

  • В новом плане Microsoft 365 Copilot Chat появились агенты с искусственным интеллектом, которыми раньше можно было пользоваться по подписке за $30 в месяц (около 3000 по курсу ЦБ на 15 января 2025 года).
  • Виртуального помощника можно обучить выполнять рутинные задачи для конкретного бизнеса, например проводить инструктаж для новых сотрудников или разбирать почту.
  • Microsoft измеряет использование агента в «сообщениях» стоимостью $0,01 каждое (около 1 рубля). Один «классический» ответ приравнивается к одному «сообщению», генеративный ответ — к двум «сообщениям» и стоит 2 рубля, а ответ с использованием данных платформы для разработчиков Microsoft Graph — к 30 (около 30 рублей).
  • Бесплатными будут чат с искусственным интеллектом на базе GPT, анализ документов Word и данных в таблицах Excel и генерация изображений с помощью DALL-E от Open AI.
Функции планов Microsoft 365 Copilot Chat и Microsoft 365 Copilot стоимостью $30 в месяц. Источник: The Verge
Функции планов Microsoft 365 Copilot Chat и Microsoft 365 Copilot стоимостью $30 в месяц. Источник: The Verge
  • Microsoft представила ИИ-агентов 21 мая 2024 года. Они обучаются на данных компаний и оптимизируют рутинные задачи.

#новости #microsoft

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26 комментариев
Mastermind Finance

Майкрософт это вообще бомжи. Они не дают пользоваться ChatGPT в других браузерах, при том, что помимо этого у них ChatGPT доступен только через их говнопоисковик бинг. Я не понимаю как эта компания вообще делает деньги (она вроде сейчас входит в топ 5 по прибыли в мире).

2
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Aleksei Revin

По вашему ответу очевидно, что бомж в данном контексте абсолютно точно не майкрософт.

6
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Sergey

Видимо хорошо делает. У них прибыль много лет подряд росла после того как они стали всё больше по подписке продавать. Потому что по такой схеме цена и прибыль существенно выше

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Oleg

Раньше так было. Сейчас copilot.microsoft.com нормально работает в Chromium.

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Dr. Smith

Классика - сначала приучили всех к бесплатному ИИ, а теперь потихоньку монетизируют. Типичная стратегия IT-гигантов) Если честно, всё равно дешевле, чем держать джуна на этих задачах. Особенно учитывая, что половина функций осталась бесплатной. Видимо, придётся раскошелиться - время дороже

1
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Robert47
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unknown

Можно подумать, что кто-то думал, что оно всегда будет бесплатное :)

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