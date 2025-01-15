Microsoft добавила в Copilot возможность использовать ИИ-агентов с оплатой по числу запросов

Одно «сообщение» стоит $0,01, остальные функции сервиса останутся бесплатными.В новом плане Microsoft 365 Copilot Chat появились агенты с искусственным интеллектом, которыми раньше можно было пользоваться по подписке за $30 в месяц (около 3000 по курсу ЦБ на 15 января 2025 года).Виртуального помощника можно обучить выполнять рутинные задачи для конкретного бизнеса, например проводить инструктаж для новых сотрудников или разбирать почту.Microsoft измеряет использование агента в «сообщениях» стоимостью $0,01 каждое (около 1 рубля). Один «классический» ответ приравнивается к одному «сообщению», генеративный ответ — к двум «сообщениям» и стоит 2 рубля, а ответ с использованием данных платформы для разработчиков Microsoft Graph — к 30 (около 30 рублей).Бесплатными будут чат с искусственным интеллектом на базе GPT, анализ документов Word и данных в таблицах Excel и генерация изображений с помощью DALL-E от Open AI.Функции планов Microsoft 365 Copilot Chat и Microsoft 365 Copilot стоимостью $30 в месяц. Источник: The VergeMicrosoft представила ИИ-агентов 21 мая 2024 года. Они обучаются на данных компаний и оптимизируют рутинные задачи.#новости #microsoft
Майкрософт это вообще бомжи. Они не дают пользоваться ChatGPT в других браузерах, при том, что помимо этого у них ChatGPT доступен только через их говнопоисковик бинг. Я не понимаю как эта компания вообще делает деньги (она вроде сейчас входит в топ 5 по прибыли в мире).
По вашему ответу очевидно, что бомж в данном контексте абсолютно точно не майкрософт.
Видимо хорошо делает. У них прибыль много лет подряд росла после того как они стали всё больше по подписке продавать. Потому что по такой схеме цена и прибыль существенно выше
Раньше так было. Сейчас copilot.microsoft.com нормально работает в Chromium.
Классика - сначала приучили всех к бесплатному ИИ, а теперь потихоньку монетизируют. Типичная стратегия IT-гигантов) Если честно, всё равно дешевле, чем держать джуна на этих задачах. Особенно учитывая, что половина функций осталась бесплатной. Видимо, придётся раскошелиться - время дороже
Можно подумать, что кто-то думал, что оно всегда будет бесплатное :)