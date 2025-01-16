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Ася Карпова
AI

Luma AI выпустила модель для генерации видео Ray2, которая «справляется» с динамичными сценами

Доступна подписчикам платных тарифов от $10 в месяц.

  • Нейросеть создаёт ролики длиной до 20 секунд с разрешением 1080 пикселей. От других генераторов Ray2 отличает способность воссоздавать «быстрое последовательное движение и сверхреалистичные детали».
  • Пока доступна генерация по текстовому запросу. В будущем добавят функции преобразования изображений в видео и редактирования результата.

Примеры генераций пользователей и тестировщиков

Запрос: Relaxed woman motor biker in a dark neutral background, natural look / Спокойная женщина-мотоциклист на тёмном нейтральном фоне, естественно. Источник: Artur Ziguratt
Запрос: Tracking shot of a black Lamborghini sport car driving on mountain road / Камера следует за чёрным спортивным автомобилем Lamborghini, который едет по горной дороге. Источник: el.cine
Запрос: A burning stern viking ship, with a Viking on the water, against background at sea / Корабль викингов с горящей кормой, викинг в воде на фоне моря. Источник: Artur Ziguratt
Запрос: A snowy owl flying, wings spread wide, snowflakes falling gently around it / Снежная сова летит с широко расправленными крыльями, вокруг кружат снежинки. Источник: Ashutosh Shrivastava
Запрос: A pair of hands skillfully slicing a perfectly cooked steak on a wooden cutting board, with faint steam rising from it / Руки умело нарезают идеально приготовленный стейк на деревянной доске, от него идёт лёгий пар. Источник: Luma
Запрос: Young guy with huge headphones scrolling through his phone, gen-Z like / Парень в огромных наушниках листает телефон, в духе поколения Z. Источник: Artur Ziguratt
Запрос: A snow leopard crouched on a rocky ledge, staring directly at camera, snowflakes falling around it / Снежный барс на выступе скалы, смотрит прямо в камеру, вокруг падают снежинки. Источник: Ashutosh Shrivastava
  • Ray2 доступна в ИИ-сервисе Dream Machine для пользователей платных планов от $10 (около 1028 рублей по курсу ЦБ на 16 января 2025 года). Компания планирует добавить доступ через API в ближайшее время.

#новости #luma

66
22
5 комментариев
Доктор Богомол Табогган

Голливуд - на выход

1
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Андрей

Творческие люди все ближе к заводу

1
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Алексей Игнатьев

Ждём когда нейросети начнут делать адекватные видео )) Тут машина боком едет, море неправильно плещется, все видео кривые так-то

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Киселев Дмитрий

Ооушет

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Кристина Власова

Скоро наш фильм снимет Нейрончик, а мы только будем пить кофе 😊

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