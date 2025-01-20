Вырежет ненужное, добавит субтитры, сделает дубляж и перескажет содержание: обзор ИИ-монтажёра Director

В заметке рассказали про основные функции сервиса.В Director есть боты для задач по монтажу и переводу видео. Можно выбрать нужного на панели слева или прописать команду текстом в чате.Интерфейс Director. Здесь и далее скриншоты vc.ruСервис поддерживает русский язык, работает со ссылками на видео и изображения с веб-сайтов и «Google Диска».Чтобы выгрузить получившийся ролик, достаточно попросить бота «прислать видео в формате MP4» — или, например, MOV.Монтаж роликаЧат-боту можно прислать несколько роликов, дать команду обрезать их с заданной секунды и склеить.Бот вырезал нужные фрагменты по ссылкам с YouTube и объединил в один ролик. Музыка наложена в отдельном приложении. Источники роликов: francis, Crimson Cinema, Flashback FMСервис может вырезать из видео паузы и фрагменты с определённой информацией — для этого нужно написать запрос в духе «вырежи фрагмент, где спикер говорит о трудностях использования роботов в зимний период».Director также смонтирует новый ролик из нескольких частей по заданной теме.Смонтированный ИИ ролик по запросу «Найди все моменты, когда спикер говорит слово "робот", и склей их в одно видео». Источник исходного видео: «Яндекс»Тайм-коды упоминания слова «робот»Director также вырезает картинки для превью на видеохостингах — автоматически или по заданному тайм-коду.Результат по запросу Generate a thumbnail from 1:17 / Создай превью на 1:17Разработчики заявляют, что нейросеть распознаёт объекты в кадре и может вырезать нужные по текстовому описанию, но функция пока работает плохо.ИИ не смог выполнить запрос «Вырежи сцены со скалами из этого видео»Наложение звука поверх нецензурной лексикиDirector также распознаёт мат на русском языке. Чтобы его перекрыть, нужно прислать ссылку на звук необходимой длины — сервис использует аудио целиком.Результата по запросу «Перекрой мат в этом видео <ссылка>. Используй звук из этого видео <ссылка>». Источник исходного видео: Архив МемовСоздание мемовВ списке ботов есть генератор, который вырезает «вирусные» моменты из видео.Фрагмент интервью Илона Маска, который нейросеть посчитала мемом. Перевод: «Я скажу то, что хочу сказать. И если из-за этого я потеряю деньги, пусть будет так». Источник видео: CNBC TelevisionДубляж и субтитрыНейросеть смогла создать русские субтитры для ролика на английском языке длиной 15 минут.Фрагмент с ИИ-субтитрами. Источник видео: PowerfulJREС дубляжом видео на русский ИИ также справился, но нужно учитывать, что он создаёт буквальный перевод и не регулирует скорость озвучивания.Фрагмент результата по запросу «Сделай дубляж этого видео на русский язык». Источник видео: CNBC TelevisionПересказ видеоDirector может кратко пересказать ролик или найти в нём конкретную информацию по запросу.ИИ сделал пересказ видео на русском языке и ответил на вопросы в духе «Сколько доставок в день выполняет робот»Генераторы картинок, видео и аудиоНа сайте есть боты для создания изображений и роликов длиной до десяти секунд с помощью Fal и StabilityAI.Результат по запросу «Футуристичный город»Результат по запросу «Сгенерируй видео гор с помощью StabilityAI»Также можно прислать готовый ролик и попросить нейросеть сгенерировать для него музыку или звук по описанию.Результат по запросу «Используйте @audio_generation, чтобы создать спокойную, мелодичную музыку на струнных инструментах, и наложи её на это видео». Источник исходного видео: change.up.studioПервые 50 видео можно обработать бесплатно. Дальше плата зависит от задачи и объёма. Поиск информации и подсчёт слов в видео стоит $0,02 за минуту (около 2 рублей по курсу ЦБ на 20 января 2025 года). Распознавание визуального контента — $0,01 за сцену (около 1 рубля). Монтаж видео, включая редактирование, компиляцию и наложение, —$0,06 за минуту (около 6 рублей).На сайте есть бот на основе ChatGPT, который рассчитывает стоимость создания конкретного проекта.#монтажвидео #ии #новости
Рекламная интеграция на главной - что-то новое. Особенно, без упоминания, что это интеграция).
ток я привыкла мониторить популярное... оно стало рекламное.
Как хорошо знать английский язык и смотреть фильмы в оригинале.
русский дубляж временами бывает лучше оригинальной звуковой дорожки
Если искусственному интеллекту суждено заменить все человеческие профессии, то у меня одна просьба: пусть это случится в понедельник.
Подскажите, раздел популярное поменялся на раздел рекламное?
и как теперь пользоваться удобным ресурсом?