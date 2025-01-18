Character AI начал тестировать собственные игры с чат-ботами, чтобы повысить вовлечённость пользователей

Пока есть две игры.Игры доступны платным подписчикам Character AI и «ограниченному» количеству бесплатных пользователей, пишет TechCrunch. На старте компания создала две игры: Speakeasy и War of Words. Они откроются в новом диалоге.В первой нужно заставить чат-бота произнести предложенное слово, не используя пять определённых слов. Например, убедить сказать «спальня», не используя слова «комната», «кровать», «спать», «сон» и «ночь». В War of Words — «сразиться с персонажем» в пяти раундах, а ИИ определит победителя.Источник: Character AI Character AI — платформа для создания и использования чат-ботов, которые имитируют звёзд и известных персонажей и заточены под разные контексты. С июня 2024 года им можно звонить. В компании говорили, что позиционируют Character AI как развлекательную платформу.По собственным данным на октябрь, у сервиса более 20 млн пользователей в месяц. По оценке аналитиков Sensor Tower, пользователи проводили в приложении в среднем 98 минут в день в 2024 году.#новости #characterai
Хорошо, конечно, когда в запасе три жизни и можно поиграть с чат-ботом в слова.