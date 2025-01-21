Дональд Трамп отменил указ Байдена о мерах безопасности в области ИИ — он обязывал компании делиться с правительством результатами тестов

Как отмечает TechCrunch, противники указа говорили, что тот «обременителен» и вынуждает компании раскрывать свои коммерческие тайны.

Трамп обещал отменить этот указ ещё во время своей предвыборной кампании: он планировал проводить политику, которая будет «поддерживать развитие ИИ, основанное на свободе слова и процветании человечества». Подробности он не раскрывал.