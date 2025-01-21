Дональд Трамп отменил указ Байдена о мерах безопасности в области ИИ — он обязывал компании делиться с правительством результатами тестов

Джо Байден подписал его в октябре 2023 года.Документ обязывал разработчиков мощных ИИ-систем — вроде Google и Microsoft — делиться с правительством результатами тестов на безопасность и другими данными. Теперь Трамп отменил его, пишет Reuters.Как отмечает TechCrunch, противники указа говорили, что тот «обременителен» и вынуждает компании раскрывать свои коммерческие тайны.Трамп обещал отменить этот указ ещё во время своей предвыборной кампании: он планировал проводить политику, которая будет «поддерживать развитие ИИ, основанное на свободе слова и процветании человечества». Подробности он не раскрывал.#новости
Вместо этого заставит все ИИ говорить, что Мексиканский залив теперь Американский
Вместо этого заставит все ИИ говорить, что Мексиканский залив теперь АмериканскийАлиса, чей Крым?
Классика
Первые пару месяцев молодой лидер заокеанской "нации" будет отменять бред предыдущего лидера.
Потом навертит своего.
А могли бы запретить отменять предыдущую бредятину и жить с нарастающим итогом, вот это было бы увлекательно.
Трамп не отменяет бред, трамп занят популизмом, он просто машет кувалдой, руша и хорошее и плохое. Так что я бы вообще не радовался даже казалось бы разумным вещам
Растущий Госдолг Бредятины? ) Прелюбопытно!
Это все, конечно же, интересно, но не пора ли президенту заняться проблемами России?