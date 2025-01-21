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Евгения Евсеева
AI

Дональд Трамп отменил указ Байдена о мерах безопасности в области ИИ — он обязывал компании делиться с правительством результатами тестов

Джо Байден подписал его в октябре 2023 года.

  • Документ обязывал разработчиков мощных ИИ-систем — вроде Google и Microsoft — делиться с правительством результатами тестов на безопасность и другими данными. Теперь Трамп отменил его, пишет Reuters.

  • Как отмечает TechCrunch, противники указа говорили, что тот «обременителен» и вынуждает компании раскрывать свои коммерческие тайны.

  • Трамп обещал отменить этот указ ещё во время своей предвыборной кампании: он планировал проводить политику, которая будет «поддерживать развитие ИИ, основанное на свободе слова и процветании человечества». Подробности он не раскрывал.

#новости

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40 комментариев
Максим Исаев

Вместо этого заставит все ИИ говорить, что Мексиканский залив теперь Американский

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Hox

Вместо этого заставит все ИИ говорить, что Мексиканский залив теперь АмериканскийАлиса, чей Крым?

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Олег Волков

Классика

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Вадим Д.

Первые пару месяцев молодой лидер заокеанской "нации" будет отменять бред предыдущего лидера.
Потом навертит своего.

А могли бы запретить отменять предыдущую бредятину и жить с нарастающим итогом, вот это было бы увлекательно.

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Трамп не отменяет бред, трамп занят популизмом, он просто машет кувалдой, руша и хорошее и плохое. Так что я бы вообще не радовался даже казалось бы разумным вещам

7
2
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Буквоед

Растущий Госдолг Бредятины? ) Прелюбопытно!

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Андрей

Это все, конечно же, интересно, но не пора ли президенту заняться проблемами России?

8
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