Perplexity представил Perplexity Assistant в приложении для Android

Пользователи могут, например, запланировать напоминание или вызвать Uber.Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity представил Perplexity Assistant, он доступен для пользователей своего Android-приложения. Своего рода это ИИ-агент, использующий поиск и приложения, для помощи в выполнении повседневных задач, отмечает TechCrunch.На старте Perplexity Assistant будет бесплатным для пользователей Perplexity и доступен на 15 языках, уточняет издание.Источник: аккаунт Perplexity в XПомощник может просмотреть веб-страницы для выполнения задачи: например, если пользователь хочет получить напоминание о публичном мероприятии, бот найдёт дату и время и установит его.Perplexity Assistant также запоминает контекст. В примере его попросили порекомендовать ресторан, затем девушка выбрала один из предложенных и попросила бота забронировать столик через OpenTable. Компания отметила, что некоторые действия ассистент может не всегда выполнить (например, если ресторана нет на OpenTable).Помощника можно попросить включить камеру и спросить о каком-то предмете. В примере бота спросили, подходит ли батончик людям на кето диете, тот нашёл информацию о составе продукта и ответил. А потом по просьбе отправил отзыв на продукт компании.Perplexity поделилась и другими примерами использования в связке со сторонними приложениями: заказ такси в Uber, поиск конкретного видео в интернете и другое.Валерия ИльинаAI10.09.2024Perplexity AI: сервис с ИИ, который перескажет длинный текст, придумает идею стартапа и поможет с кодом И всё это — бесплатно.#новости
Спойлер: российские сервисы пока не работают, чаты в телеграме не открывает (вместо этого открывает сам телеграм), маршруты умеет строить только через гуглокарты, музыку включает только в спотифае или на ютубе
Все отличные сервисы перечислили не работающие ))
Тем временем Китайцы на российском рынке:
Только что протестировал.
Отличная фича, однозначно лучше стандартного 'Google ассистента'!
почти все лучше Google ассистента
— Джарвис, сгоняй за пивком!
— Как обычно, красного эля и траппистов? А к ним говядины?
— Ну так!
— И будильник отключу.
— Вот и умничка, выделю тебе ещё 2% мощностей.
А потом альтрон такой: слышь, сгоняй за машинным маслом и шлюхороботами