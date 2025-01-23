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Таня Боброва
AI

Perplexity представил Perplexity Assistant в приложении для Android

Пользователи могут, например, запланировать напоминание или вызвать Uber.

  • Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity представил Perplexity Assistant, он доступен для пользователей своего Android-приложения. Своего рода это ИИ-агент, использующий поиск и приложения, для помощи в выполнении повседневных задач, отмечает TechCrunch.
  • На старте Perplexity Assistant будет бесплатным для пользователей Perplexity и доступен на 15 языках, уточняет издание.
Источник: аккаунт Perplexity в X
  • Помощник может просмотреть веб-страницы для выполнения задачи: например, если пользователь хочет получить напоминание о публичном мероприятии, бот найдёт дату и время и установит его.
  • Perplexity Assistant также запоминает контекст. В примере его попросили порекомендовать ресторан, затем девушка выбрала один из предложенных и попросила бота забронировать столик через OpenTable. Компания отметила, что некоторые действия ассистент может не всегда выполнить (например, если ресторана нет на OpenTable).
  • Помощника можно попросить включить камеру и спросить о каком-то предмете. В примере бота спросили, подходит ли батончик людям на кето диете, тот нашёл информацию о составе продукта и ответил. А потом по просьбе отправил отзыв на продукт компании.
  • Perplexity поделилась и другими примерами использования в связке со сторонними приложениями: заказ такси в Uber, поиск конкретного видео в интернете и другое.
Валерия Ильина
AI
Perplexity AI: сервис с ИИ, который перескажет длинный текст, придумает идею стартапа и поможет с кодом

И всё это — бесплатно.

Perplexity AI: сервис с ИИ, который перескажет длинный текст, придумает идею стартапа и поможет с кодом

#новости

11
3
1
9 комментариев
Ilya

Спойлер: российские сервисы пока не работают, чаты в телеграме не открывает (вместо этого открывает сам телеграм), маршруты умеет строить только через гуглокарты, музыку включает только в спотифае или на ютубе

2
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Unknown

Все отличные сервисы перечислили не работающие ))

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Тем временем Китайцы на российском рынке:

2
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С. Инкогнито

Только что протестировал.

Отличная фича, однозначно лучше стандартного 'Google ассистента'!

2
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anri

почти все лучше Google ассистента

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Вадим Д.

— Джарвис, сгоняй за пивком!
— Как обычно, красного эля и траппистов? А к ним говядины?
— Ну так!
— И будильник отключу.
— Вот и умничка, выделю тебе ещё 2% мощностей.

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Sergei Borisov

А потом альтрон такой: слышь, сгоняй за машинным маслом и шлюхороботами

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