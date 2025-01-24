JetBrains запустил ИИ-помощника Junie для написания кода

Он встроен в ПО компании для разработчиков.Источник: JetBrainsJunie — это «помощник, которому можно перепоручить “рутину” по написанию кода или вместе с которым можно выполнять сложные задачи», пишет компания.Помощник встроен в среды разработки (IDE) от JetBrains, он умеет писать код, проверять его, запускать тесты и проверять их результаты. Пока он доступен только в листе ожидания в IntelliJ IDEA Ultimate и PyCharm Professional.Junie может «погружаться в контекст проекта» — это позволяет ему адаптироваться под «стиль» программирования и искать информацию по коду. Также можно задать ему определённые рекомендации — ИИ-помощник будет следовать им.Разработчик сможет увидеть, какой именно код написал Junie, какие изменения внёс и как выполняет команды. В любой момент можно внести правки или утвердить написанный ИИ код. #новости #jetbrains
Слудующие поколения будут Middlie, Seniorie
Быстрее ИИ станет мидлом, чем джун научится
Так все узнали, что JetBrains еще существует
Чего вспоминать, если каждый день им пользуешься
Будет погружатьсяв ваш контекст путем выгрузки Вашего кода на сервера.
А потом у какого-либо разработчика в соседней стране в качестве подсказки предложит готовый код с Вашими тестами и токенами.
И не говорите что такого не было и не будет)
Если разраб использует прод токены в коде, на горох его!
Прямо всех обогнали. Такие стремительные.