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Евгения Евсеева
AI

JetBrains запустил ИИ-помощника Junie для написания кода

Он встроен в ПО компании для разработчиков.

Источник: JetBrains
Источник: JetBrains
  • Junie — это «помощник, которому можно перепоручить “рутину” по написанию кода или вместе с которым можно выполнять сложные задачи», пишет компания.
  • Помощник встроен в среды разработки (IDE) от JetBrains, он умеет писать код, проверять его, запускать тесты и проверять их результаты. Пока он доступен только в листе ожидания в IntelliJ IDEA Ultimate и PyCharm Professional.
  • Junie может «погружаться в контекст проекта» — это позволяет ему адаптироваться под «стиль» программирования и искать информацию по коду. Также можно задать ему определённые рекомендации — ИИ-помощник будет следовать им.
  • Разработчик сможет увидеть, какой именно код написал Junie, какие изменения внёс и как выполняет команды. В любой момент можно внести правки или утвердить написанный ИИ код.

#новости #jetbrains

1
12
39 комментариев
Мимо проходивший

Слудующие поколения будут Middlie, Seniorie

24
1
1
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Илья Заводов

Быстрее ИИ станет мидлом, чем джун научится

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Покушай булочек

Так все узнали, что JetBrains еще существует

1
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Mikhail Sibirev

Чего вспоминать, если каждый день им пользуешься

17
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Vlad Dx18gzn36

Будет погружатьсяв ваш контекст путем выгрузки Вашего кода на сервера.
А потом у какого-либо разработчика в соседней стране в качестве подсказки предложит готовый код с Вашими тестами и токенами.
И не говорите что такого не было и не будет)

3
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Мимо проходивший

Если разраб использует прод токены в коде, на горох его!

2
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Вадим Д.

Прямо всех обогнали. Такие стремительные.

1
1
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