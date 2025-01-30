В открытом доступе появилась нейросеть для дубляжа LipDub — она может «заставить» героя видео говорить заданный текст

В 2024 году с её помощью Уилл Смит «заговорил» на португальском в рекламе Nomad.Сервис LipDub AI, которым раньше пользовалось ограниченное число компаний, вышел из режима закрытого тестирования.Нейросеть может переозвучивать видео на 40 языков, включая русский. Можно также загрузить готовый аудиофайл и синхронизировать движение губ персонажа с аудиодорожкой на «любом» языке. Для примера разработчики показали видео на валирийском и языке инопланетян из «Аватара».Сервис синхронизировал губы спикера и аудиодорожку на вымышленных языках из фильмов. Благодаря клонированию, голос звучит одинаково. Источник: LipDub AI Также добавили функцию озвучивания заданного текста — до тысячи символов. ИИ скопирует голос спикера и синхронизирует губы с новым аудио. Для клонирования голоса видео должно длиться не менее 30 секунд.Героиня сериала «Игра в кальмара» произносит текст песни Эминема. Источник: DubCreationВ июле 2024 года нейросеть использовали в рекламе бразильского финтех-стартапа для открытия зарубежных счетов Nomad. Они клонировали голос актёра Уилла Смита и сделали дубляж на португальском. Их лозунг — «Мы заставили Уилла Смита говорить по-португальски, и можем заставить ваши деньги говорить по-английски».Источник: Nomad Сервис обрабатывает видеофайлы длиной до одной минуты в разрешении 1080 р. Для тестирования дают 50 бесплатных кредитов. Перевод видео с синхронизацией губ стоит 10 кредитов, а копирование голоса — 25.Подписка начинается от $149 в месяц (около 14,6 тысяч по курсу ЦБ на 30 января 2025 года).Валерия ИльинаAI23 янвНейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.#новости #дубляж
Подписка начинается от $149 в месяц (около 14,6 тысяч по курсу ЦБ на 30 января 2025 года).
Кстати, Трент, Александр и Арнольд - это один и тот же человек