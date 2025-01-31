В приложении Nvidia Broadcast появилась функция улучшения звука микрофона до уровня «профессиональной студии»

Также добавили ИИ-инструменты, чтобы настроить свет и направить взгляд в камеру.Компания добавила ИИ-функции улучшения звука и видео в бесплатное приложение Nvidia для трансляций и видеоконференций.В примере редактора The Verge можно услышать, как нейросеть повышает качество записи через микрофон веб-камеры с помощью Studio Voice.Сначала слышен звук, записанный через веб-камеру Logitech C922, потом — звук с включенной функцией Studio Voice. Видео сгенерировано в Veed. Звук: The VergeЭффект Virtual Key Light позволяет скорректировать освещение в режиме реального времени, а функция Eye Contact — направить взгляд спикера в камеру.Функция добавления направленного источника света. Источник: NvidiaФункция для корректировки взгляда. Источник: NvidiaВ приложении уже есть инструменты для удаления фонового шума в аудио и шумов на видео.Системные требованияПо данным компании, для работы функций нужно минимум 8 ГБ оперативной памяти, видеокарты RTX 4080 или RTX 5090 и процессор Intel Core i5 8600 и выше. Их «не рекомендуется» включать во время стримов игр из-за высокой нагрузки на графический процессор, пишет The Verge.#новости #nvidia
чет требования к железу анрил вообще, что-то на бохатом
А перерисовывать видосы в реальном времени вообще не легкая задача
Попробовал с и без того хорошим микрофоном - пока что функция "студийный голос" очень сильно меняет голос говорящего, практически до неузнаваемости, звучит как от робота с английским акцентом.
Обычное шумоподавление внутри того же broadcast работает приятнее.
Ждем ДипВойсик
Теперь официально профессиональный микрофоны, помещения для звукозаписи не требуются😎
но пока требуется профессиональная видеокарта )
Боюсь, что после этого все будут ожидать от меня слишком многого. Придется начать готовить речь для каждого звонка)))