Специалисты из Nvidia обучили китайских роботов Unitree копировать движения людей на видео

Метод позволяет увеличить их манёвренность и гибкость. Роботы, обученные на видео футболиста Криштиану Роналду и баскетболиста Коби Брайанта. Источник: ASAPИсследователи из Университет Карнеги — Меллона и компании Nvidia представили технологию для повышения манёвренности роботов-гуманоидов под названием ASAP (Aligning Simulation and Real-World Physics (Совмещение симуляции и физики реального мира).Движения человека снимают на видео и создают компьютерную симуляцию, в которой ИИ-робот обучается делать также.Метод помогает сделать движения гуманоидов «пригодными для применения в реальном мире». У него открытый исходный код, который есть на GitHub.Создание симуляции SMPL из видео. Источник: ASAPВ исследовании использовали гуманоидного робота G1 от китайской компании Unitree. Он весит 35 килограмм и стоит $16 тысяч.«Вирусное» видео робота Unitree G1. Источник: Irving ChenАвторы статьи отмечают, что раньше роботам не поддавались «гибкие и скоординированные движения».Футбольный матч человекоподобных роботов в Шаньдуне, Китай. Источник: T.Yamazaki#новости #роботы
Кажется, началось…
Никому там отец не приходил с новостями что нужно покидать страну?
Ой да..
А где среди них Федор? Куда смотреть?
Слава роботам! Кожаные, подвиньтесь.
Не по себе как-то от всего этого
Ну нас скоро заменят