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Ася Карпова
AI

Специалисты из Nvidia обучили китайских роботов Unitree копировать движения людей на видео

Метод позволяет увеличить их манёвренность и гибкость.

Роботы, обученные на видео футболиста Криштиану Роналду и баскетболиста Коби Брайанта. Источник: ASAP
  • Исследователи из Университет Карнеги — Меллона и компании Nvidia представили технологию для повышения манёвренности роботов-гуманоидов под названием ASAP (Aligning Simulation and Real-World Physics (Совмещение симуляции и физики реального мира).
  • Движения человека снимают на видео и создают компьютерную симуляцию, в которой ИИ-робот обучается делать также.
  • Метод помогает сделать движения гуманоидов «пригодными для применения в реальном мире». У него открытый исходный код, который есть на GitHub.
Создание симуляции SMPL из видео. Источник: ASAP
Создание симуляции SMPL из видео. Источник: ASAP
  • В исследовании использовали гуманоидного робота G1 от китайской компании Unitree. Он весит 35 килограмм и стоит $16 тысяч.
«Вирусное» видео робота Unitree G1. Источник: Irving Chen
  • Авторы статьи отмечают, что раньше роботам не поддавались «гибкие и скоординированные движения».
Футбольный матч человекоподобных роботов в Шаньдуне, Китай. Источник:  T.Yamazaki

#новости #роботы

1
2
3
26 комментариев
Boyko

Кажется, началось…

3
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Торин Дубощит

Никому там отец не приходил с новостями что нужно покидать страну?

2
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Имам Гаджиев

Ой да..

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Никита

А где среди них Федор? Куда смотреть?

2
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Вадим Д.

Слава роботам! Кожаные, подвиньтесь.

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Людмила Акшулганова

Не по себе как-то от всего этого

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Имам Гаджиев

Ну нас скоро заменят

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