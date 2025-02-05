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Ася Карпова
AI

Компания-владелец TikTok выпустила генератор «дипфейков» по фотографии OmniHuman-1

Он «оживляет» изображения и синхронизирует с загруженным аудио.

Анимация фотографии Тейлор Свифт. Источник: Alex Volkov
  • Китайская ByteDance представила проект OmniHuman-1, который генерирует «пожалуй, самые реалистичные видео» любой длины из одного изображения и аудиозаписи речи или песни, пишет TechCrunch.
  • Можно регулировать соотношение сторон итогового видео и настраивать кадр.
  • Нейросеть обрабатывает снимки крупным планом и в полный рост, а также добавляет взаимодействие с предметами, если они есть на изображении.
Анимация фотографии Альберта Эйнштейна. Источник: Ian Miles Cheong
Анимации фотографии в полный рост. Источник: Kyle Wiggers
  • В основе лежит видеогенератор SeaWeed, также разработанный ByteDance. У OmniHuman-1 есть бесплатная демоверсия, но пользователи пишут, что на момент написания заметки она не работает.
  • По данным международной консалтинговой компании Deloitte Touche, в 2023 году мошенники украли около $12 млрд с помощью поддельных видео, созданных ИИ. К 2027 году эта сумма может достичь $40 млрд.
  • В марте 2024 года Минцифры сообщило о планах создать систему для выявления «дипфейков».
Полина Лааксо
AI
Круглосуточный «магазин на диване»: как китайские бренды выручают тысячи долларов благодаря «дипфейкам» стримеров

Достаточно отснять минутный ролик с настоящим ведущим и заплатить разработчику $1000.

#bytedance #новости

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22 комментария
Покушай булочек

Новости инноваций из России:
- Ozon купил дорого стартап, который убирает фон на фотках
- Т-банк открыл университет ИИ, но на нем нет курсов
- Сбер на выставке инноваций показал списанную китайскую робособаку

11
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Евгений Бахарев

Зато наше 🤣

2
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Sergei Timofeyev

ИИ само напишет.

1
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Павел Блахин

А минусы?

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Bellaria

0 упоминании России, один успел приплетать ракеты , другой новости инновации. Вы спать спокойно не можете если что-то не обосрете или как?

3
2
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Nenueto Flex

Пока одни страны занимаются прогрессом, другие занимаются войной и война явно не всем по душе. Вот и думайте)

5
1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Если вы говорите, что AI легко отличить от настоящего, то что вы скажете про него:
Я бы хрен отличил

6
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