Компания-владелец TikTok выпустила генератор «дипфейков» по фотографии OmniHuman-1

Он «оживляет» изображения и синхронизирует с загруженным аудио.Анимация фотографии Тейлор Свифт. Источник: Alex VolkovКитайская ByteDance представила проект OmniHuman-1, который генерирует «пожалуй, самые реалистичные видео» любой длины из одного изображения и аудиозаписи речи или песни, пишет TechCrunch.Можно регулировать соотношение сторон итогового видео и настраивать кадр. Нейросеть обрабатывает снимки крупным планом и в полный рост, а также добавляет взаимодействие с предметами, если они есть на изображении.Анимация фотографии Альберта Эйнштейна. Источник: Ian Miles CheongАнимации фотографии в полный рост. Источник: Kyle WiggersВ основе лежит видеогенератор SeaWeed, также разработанный ByteDance. У OmniHuman-1 есть бесплатная демоверсия, но пользователи пишут, что на момент написания заметки она не работает.По данным международной консалтинговой компании Deloitte Touche, в 2023 году мошенники украли около $12 млрд с помощью поддельных видео, созданных ИИ. К 2027 году эта сумма может достичь $40 млрд.В марте 2024 года Минцифры сообщило о планах создать систему для выявления «дипфейков».Полина ЛааксоAI30.09.2023Круглосуточный «магазин на диване»: как китайские бренды выручают тысячи долларов благодаря «дипфейкам» стримеров Достаточно отснять минутный ролик с настоящим ведущим и заплатить разработчику $1000.#bytedance #новости
Новости инноваций из России:
- Ozon купил дорого стартап, который убирает фон на фотках
- Т-банк открыл университет ИИ, но на нем нет курсов
- Сбер на выставке инноваций показал списанную китайскую робособаку
Зато наше 🤣
ИИ само напишет.
А минусы?
0 упоминании России, один успел приплетать ракеты , другой новости инновации. Вы спать спокойно не можете если что-то не обосрете или как?
Пока одни страны занимаются прогрессом, другие занимаются войной и война явно не всем по душе. Вот и думайте)
Если вы говорите, что AI легко отличить от настоящего, то что вы скажете про него:
Я бы хрен отличил