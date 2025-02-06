Французская Mistral выпустила мобильное приложение для чат-бота Le Chat

В нём есть поиск по интернету и генератор картинок на базе Flux.Как работает генератор картинок и поиск по интернету в приложении Le Chat. Источник: vc.ruПриложение доступно в App Store и Play Market, в том числе в России. В бесплатной версии можно задавать неограниченное число вопросов, пишет TechCrunch.Чат-бот также умеет генерировать изображения с помощью Flux от стартапа Black Forest Labs и искать информацию в интернете — Le Chat предоставит ссылки на источники. Отдельных кнопок для функций нет, нужно прописать задачу в запросе.Количество бесплатных запросов на поиск в интернете и генерацию изображений ограничено, но их точное число в компании не называют. Платным подписчикам функции доступны без ограничений.Последние так же могут отказаться предоставлять данные для обучения моделей. Mistral предупреждает, что по-умолчанию использует истории чатов. Стоимость подписки начинается от $15 в месяц (около 1453 рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года).Французский стартап Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и Meta* в 2023 году. За время работы он привлёк $1,14 млрд от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.Полина ЛааксоAI18.11.2024Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT Эти и другие функции доступны бесплатно в бета-версии. #новости #mistral
Ой да чё они там выпустили. Эта хрень отстаёт от наших с Китаем наработок года на 2-3 уже. Кому такое надо сейчас?
Ну не скромничайте, на все 40 лет: https://panorama.pub/news/glava-deepseek-my-sozdali-nas
Это надо тем, кого не устраивает закрытое и зацензуреное ваше и китайское говно.
Ваш кэп.
Даже мой сосед уже выпустил ИИ. А он алкаш. Вот и думайте теперь.
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Что за месяц такой? Новости 97% про ИИ?
Что за промпт?
Это автопилот. А не ИИ. Когда нажрался на одном конце города а утром проснулся в электричке едущей неизвестно куда и без ботинок. При чем в час-пик.
Лё биг мак