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Ася Карпова
AI

Французская Mistral выпустила мобильное приложение для чат-бота Le Chat

В нём есть поиск по интернету и генератор картинок на базе Flux.

Как работает генератор картинок и поиск по интернету в приложении Le Chat. Источник: vc.ru
Как работает генератор картинок и поиск по интернету в приложении Le Chat. Источник: vc.ru
  • Приложение доступно в App Store и Play Market, в том числе в России. В бесплатной версии можно задавать неограниченное число вопросов, пишет TechCrunch.
  • Чат-бот также умеет генерировать изображения с помощью Flux от стартапа Black Forest Labs и искать информацию в интернете — Le Chat предоставит ссылки на источники. Отдельных кнопок для функций нет, нужно прописать задачу в запросе.
  • Количество бесплатных запросов на поиск в интернете и генерацию изображений ограничено, но их точное число в компании не называют. Платным подписчикам функции доступны без ограничений.
  • Последние так же могут отказаться предоставлять данные для обучения моделей. Mistral предупреждает, что по-умолчанию использует истории чатов. Стоимость подписки начинается от $15 в месяц (около 1453 рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года).
  • Французский стартап Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и Meta* в 2023 году. За время работы он привлёк $1,14 млрд от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Полина Лааксо
AI
Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT

Эти и другие функции доступны бесплатно в бета-версии.

Скриншот vc.ru

#новости #mistral

6
23 комментария
John Doe

Ой да чё они там выпустили. Эта хрень отстаёт от наших с Китаем наработок года на 2-3 уже. Кому такое надо сейчас?

2
2
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Ушел за пивом

Ну не скромничайте, на все 40 лет: https://panorama.pub/news/glava-deepseek-my-sozdali-nas

panorama.pub
Глава DeepSeek: «Мы создали наш искусственный интеллект на основе советских разработок»
2
1
1
Ответить
Sol Invictus

Это надо тем, кого не устраивает закрытое и зацензуреное ваше и китайское говно.
Ваш кэп.

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Даже мой сосед уже выпустил ИИ. А он алкаш. Вот и думайте теперь.
_
Что за месяц такой? Новости 97% про ИИ?

2
1
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А. Б.

Что за промпт?

1
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Big Lebovvski (Владислав)

Это автопилот. А не ИИ. Когда нажрался на одном конце города а утром проснулся в электричке едущей неизвестно куда и без ботинок. При чем в час-пик.

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Corjik

Лё биг мак

3
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