Стартап Safe Superintelligence Ильи Суцкевера запланировал получить оценку в $20 млрд в ходе нового раунда инвестиций — Reuters

В сентябре 2024 года его оценивали в $5 млрд. Safe Superintelligence (SSI), который летом 2024 года вместе с партнёрами запустил сооснователь OpenAI Илья Сукцевер, ведёт переговоры о новом раунде финансирования при оценке в $20 млрд, рассказали источники Reuters.По их словам, переговоры с действующими и новыми инвесторами находятся на раннем этапе. Сумма инвестиций, которую хочет привлечь SSI, неизвестна, а итоговые параметры сделки могут измениться.В сентябре 2024 года стартап привлёк $1 млрд от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel и других инвесторов. По данным Reuters, оценка компании тогда составила $5 млрд.Сэм Альтман и Илья Суцкевер. Фото ReutersИлья Суцкевер объявил об уходе из OpenAI в мае 2024 года, заявив, что будет заниматься проектом, который «очень важен для него лично».В число сооснователей Safe Superintelligence также вошли бывший исследователь OpenAI Дэниэл Леви и бывший глава отдела ИИ-разработок Apple Дэниэл Гросс. Своей миссией компания называет создание «безопасного суперинтеллекта». Это «единственная цель и единственный продукт», над которыми она будет работать.При этом структура у стартапа коммерческая. На сентябрь 2024 года в нём работало десять человек. Офисы располагаются в Пало-Альто и Тель-Авиве.Пока что Safe Superintelligence публично не делилась никакими наработками. Вместо сайта у неё одна страница, на которой говорится о миссии и поиске сотрудников.#новости #ильясуцкевер #safesuperintelligence
Safe Superintelligence публично не делилась никакими наработками. Вместо сайта у неё одна страница, на которой говорится о миссии и поиске сотрудников.
оценку в $20 млрд В сентябре 2024 года его оценивали в $5 млрд.
Деньги сначала покажи
Сильно про сайт😄 Но с другой стороны — верят на рекомендации и опыт. Это даже очень необычно с такой оценкой.
Илья боится его ?😳
Это не страх, это снисхождение. Он не воспринимает его всерьез