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Артур Томилко
AI

Стартап Safe Superintelligence Ильи Суцкевера запланировал получить оценку в $20 млрд в ходе нового раунда инвестиций — Reuters

В сентябре 2024 года его оценивали в $5 млрд.

  • Safe Superintelligence (SSI), который летом 2024 года вместе с партнёрами запустил сооснователь OpenAI Илья Сукцевер, ведёт переговоры о новом раунде финансирования при оценке в $20 млрд, рассказали источники Reuters.
  • По их словам, переговоры с действующими и новыми инвесторами находятся на раннем этапе. Сумма инвестиций, которую хочет привлечь SSI, неизвестна, а итоговые параметры сделки могут измениться.
  • В сентябре 2024 года стартап привлёк $1 млрд от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel и других инвесторов. По данным Reuters, оценка компании тогда составила $5 млрд.
Сэм Альтман и Илья Суцкевер. Фото Reuters
Сэм Альтман и Илья Суцкевер. Фото Reuters
  • Илья Суцкевер объявил об уходе из OpenAI в мае 2024 года, заявив, что будет заниматься проектом, который «очень важен для него лично».
  • В число сооснователей Safe Superintelligence также вошли бывший исследователь OpenAI Дэниэл Леви и бывший глава отдела ИИ-разработок Apple Дэниэл Гросс. Своей миссией компания называет создание «безопасного суперинтеллекта». Это «единственная цель и единственный продукт», над которыми она будет работать.
  • При этом структура у стартапа коммерческая. На сентябрь 2024 года в нём работало десять человек. Офисы располагаются в Пало-Альто и Тель-Авиве.
  • Пока что Safe Superintelligence публично не делилась никакими наработками. Вместо сайта у неё одна страница, на которой говорится о миссии и поиске сотрудников.

#новости #ильясуцкевер #safesuperintelligence

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13 комментариев
Х3р майор

Safe Superintelligence публично не делилась никакими наработками. Вместо сайта у неё одна страница, на которой говорится о миссии и поиске сотрудников.

оценку в $20 млрд В сентябре 2024 года его оценивали в $5 млрд.

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2
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Андрей

Деньги сначала покажи

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Денис Остров

Сильно про сайт😄 Но с другой стороны — верят на рекомендации и опыт. Это даже очень необычно с такой оценкой.

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debil
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Татьяна

Илья боится его ?😳

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Bratishka

Это не страх, это снисхождение. Он не воспринимает его всерьез

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user
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