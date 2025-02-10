Компания-владелец TikTok представила модель для генерации рекламных видео Goku+

Она создаёт ИИ-аватаров, которые взаимодействуют с продуктами с фотографий.Результаты генераций Goku+ по текстовому описанию. Источник: ByteDanceByteDance совместно со специалистами из Гонконгского университета разработала генератор видео Goku и модель Goku+, которая создаёт «гиперреалистичные» продающие видео длиной более 20 секунд по текстовому описанию.По словам компании, Goku+ может сгенерировать клип из фотографии продукта: видео крупным планом в студии или ролик с персонажем, который будет демонстрировать изделие.Примеры роликов, в которых ИИ-аватары взаимодействуют с продуктами с фотографий. Источник: ByteDanceПримеры видео без ИИ-персонажей. Источник: ByteDanceРазработчики не уточнили, когда Goku и Goku+ будут доступны пользователям.Видео, сгенерированное Goku по запросу (перевод с английского): «Две женщины сидят за столом в комнате с деревянными стенами, растения на заднем плане. Обе женщины смотрят направо и разговаривают, они удивлены». Источник: ByteDance#новости #bytedance
Что ещё за тикток?
Ну это типо ВК клипы.
Слизали у нас
ну это как shorts в Youtube.
Слизали у нас
Давно не было новостей про генеративки, аж не по себе
Рабочая неделя толкьо началась, не урчи)