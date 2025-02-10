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Ася Карпова
AI

Компания-владелец TikTok представила модель для генерации рекламных видео Goku+

Она создаёт ИИ-аватаров, которые взаимодействуют с продуктами с фотографий.

Результаты генераций Goku+ по текстовому описанию. Источник: ByteDance
  • ByteDance совместно со специалистами из Гонконгского университета разработала генератор видео Goku и модель Goku+, которая создаёт «гиперреалистичные» продающие видео длиной более 20 секунд по текстовому описанию.
  • По словам компании, Goku+ может сгенерировать клип из фотографии продукта: видео крупным планом в студии или ролик с персонажем, который будет демонстрировать изделие.
Примеры роликов, в которых ИИ-аватары взаимодействуют с продуктами с фотографий. Источник: ByteDance
Примеры видео без ИИ-персонажей. Источник: ByteDance
  • Разработчики не уточнили, когда Goku и Goku+ будут доступны пользователям.
Видео, сгенерированное Goku по запросу (перевод с английского): «Две женщины сидят за столом в комнате с деревянными стенами, растения на заднем плане. Обе женщины смотрят направо и разговаривают, они удивлены». Источник: ByteDance

#новости #bytedance

8
1
1
13 комментариев
Fred Han

Что ещё за тикток?

3
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ну это типо ВК клипы.
Слизали у нас

2
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Qwazzzimodo Kentukki

ну это как shorts в Youtube.
Слизали у нас

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Antny Slmv

Давно не было новостей про генеративки, аж не по себе

1
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Nenueto Flex

Рабочая неделя толкьо началась, не урчи)

1
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Ilya Brin
1
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