Adobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений

Стоимость начинается от $10 в месяц.Генерация в Firefly AI. Запрос (перевод с английского): «Красивый кадр Амальфийского побережья в «золотой час», камера движется вдоль береговой линии». Источник: chrisfirsttt Adobe запустила отдельную страницу для ИИ-инструментов Firefly AI. На ней доступны новый генератор видео, а также функции создания изображений и векторной графики.Разработчики планируют добавить возможность генерировать ИИ-аватаров по текстовому описанию, улучшать аудиозаписи и создавать звуковые эффекты.Генерация с помощью ИИ-модели для создания видео от Adobe. Источник: AimiraiМинимальная стоимость подписки на Firefly AI — $10 в месяц (около 940 рублей по курсу ЦБ на 12 февраля 2025 года). В ней доступна безлимитная генерация изображений и векторной графики, а также создание 20 пятисекундных видео в месяц.Подписчики плана Pro за $30 в месяц (около 2820 рублей) могут генерировать по 70 пятисекундных роликов. Позже планируют добавить план Premium с лимитом на 500 видео в месяц.Текст поста под новостью в блоге компании: «Объясните: За $35 в месяц можно сгенерировать всего 70 пятисекундных видео? И нет никакой приоритетной очереди? Вы, ребята, вообще понимаете, как работает генеративный ИИ?». Источник: Alex Patrascu Пользователи могут подключить подписку Firefly AI к своим учётным записям Creative Cloud, чтобы генерировать изображения и векторную графику в Photoshop, Express и других приложениях Adobe.До этого Adobe давала бесплатный доступ для тестирования ИИ-инструментов Firefly в рамках существующих подписок Creative Cloud.Пользователь показал, как с помощью моделей Adobe сгенерировал и «оживил» изображение. Источник: paultrani Сервисы Adobe недоступны с российских IP-адресов.#новости #adobe
Как-то дороговато выходит для такого сырого продукта. За те же деньги можно взять Midjourney или Runway - там и качество получше, и возможностей больше. Adobe как всегда опаздывает на вечеринку лет на пять, а ценник ставит как будто они первопроходцы) Хотя надо признать, интеграция с другими продуктами Adobe - это удобно. Но пока это больше похоже на бета-тест за наши деньги, чем на готовый продукт
не то, чтобы я защищаю Adobe, но на данный момент все генеративные ИИ-видео-сервисы и есть по сути бета-тест за деньги пользователей. Совершенно извращенная какая-то цифровая экономика. Это как если ты берешь в прокат машину, но совершенно не факт, что она довезет тебя до нужного тебе места, зато в любое рандомное (и скорее всего нафиг тебе не нужное) - всегда пожалуйста))
Ценник у них такой потому что их проги самые лучшие
Жалко на пиратскую прогу не поставить (
Стоимость начинается от $10 в месяц.
Кстати говоря совсем не дорого получается, но вот эти цены от всегда заманчивы, а когда начинаешь ознакамливаться с тарифами они стоят куда дороже
Ну плюсом к основной подписке норм так выходит
Красивое 👍🏻