Google научила Gemini запоминать контекст прошлых бесед

Функция «памяти» есть и у ChatGPT.Инструмент доступен на английском языке подписчикам Google One AI Premium, пишет компания. В «ближайшие недели» она планирует добавить другие языки и внедрить функцию в Google Workspace.Gemini умеет запоминать предпочтения и интересы пользователей с ноября 2024 года. Теперь чат-бот может помнить информацию из прошлых бесед.Ими можно будет управлять в разделе Gemini Apps Activity — чтобы просмотреть историю разговоров, при необходимости удалить ненужные, настроить, как долго будет храниться история запросов, либо вообще не сохранять её.Чат-бот сможет обратиться к прошлым беседам, чтобы составить ответ, а также пересказать их.Источник: GoogleС февраля 2024 года функцию «памяти» в ChatGPT начала тестировать OpenAI.#новости #gemini #google
Круто, что гугл наконец-то догнал openAI по функционалу. Теперь можно будет вести с ИИ более осмысленные диалоги
Для того, чтобы вести осмысленные диалоги с ботами не нужно к гуглу ходить, достаточно спуститься в комменты вц.ру
Не догнал
Если новый чат не открывать ДипСик помнит о чем вы говорили и включает это в рассуждения.
Фигня, относительно того что chat gpt выдает
Этого точно не хватает Chat GPT, чтобы сделать его рабочим инструментом