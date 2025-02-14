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Евгения Евсеева
AI

Google научила Gemini запоминать контекст прошлых бесед

Функция «памяти» есть и у ChatGPT.

  • Инструмент доступен на английском языке подписчикам Google One AI Premium, пишет компания. В «ближайшие недели» она планирует добавить другие языки и внедрить функцию в Google Workspace.
  • Gemini умеет запоминать предпочтения и интересы пользователей с ноября 2024 года. Теперь чат-бот может помнить информацию из прошлых бесед.
  • Ими можно будет управлять в разделе Gemini Apps Activity — чтобы просмотреть историю разговоров, при необходимости удалить ненужные, настроить, как долго будет храниться история запросов, либо вообще не сохранять её.
  • Чат-бот сможет обратиться к прошлым беседам, чтобы составить ответ, а также пересказать их.
Источник: Google

#новости #gemini #google

4
2
1
21 комментарий
Леонид Родионов

Круто, что гугл наконец-то догнал openAI по функционалу. Теперь можно будет вести с ИИ более осмысленные диалоги

4
1
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Драка вегетарианца с людоедом

Для того, чтобы вести осмысленные диалоги с ботами не нужно к гуглу ходить, достаточно спуститься в комменты вц.ру

20
2
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Ушел за пивом

Не догнал

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Big Lebovvski (Владислав)

Если новый чат не открывать ДипСик помнит о чем вы говорили и включает это в рассуждения.

2
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Ушел за пивом

Фигня, относительно того что chat gpt выдает

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Ушел за пивом
2
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14 лет контекстной рекламы

Этого точно не хватает Chat GPT, чтобы сделать его рабочим инструментом

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