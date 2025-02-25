Больше 1000 британских музыкантов выпустили «молчаливый» альбом — так они протестуют против обучения ИИ на их песнях

Вместо музыки — звуки пустых звукозаписывающих студий и концертных площадок.Артисты протестуют против планов правительства Великобритании — оно предлагает разрешить ИИ-компаниям обучать модели на контенте, защищённом авторским правом, пишет The Guardian.Альбом под названием “Is This What We Want?” («Это то, чего мы хотим?») доступен на Spotify. В нём 12 «треков» со звуками заброшенных музыкальных студий и концертных площадок. По задумке, это будущее музыкальной индустрии, если Великобритания воплотит предложение в жизнь.Среди «соавторов» музыки указаны 1000 артистов, это Кейт Буш, Ханс Циммер, Дэймон Албарн из Gorillaz, Билли Оушен, Энни Леннокс и другие, указывает The Guardian. Всю выручку от этого альбома передадут на благотворительность.Названия «треков» складываются в надпись «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в интересах ИИ-компаний»Музыканты и другие правообладатели не впервые выступают против ИИ: например, в 2023 году американская гильдия авторов и 17 писателей подали иск против OpenAI, поскольку та якобы использовала их книги для обучения своих языковых моделей. А в июне 2024-го Sony Music, Universal Music и Warner Records подали в суд на стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав.Но при этом не все артисты против. К примеру, YouTube с 2023-го тестирует сервис для генерации коротких композиций, имитирующих стили реальных музыкантов. Видеосервис также, по данным FT, обсуждал с Sony Music, Universal Music и Warner Records лицензирование песен для обучения ИИ.#новости #ии #музыка