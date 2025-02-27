Стартап Flora объединил «лучшие» нейросети для генерации изображений и видео в сервисе, «похожем на Figma»

Редактор доступен из России, есть ежемесячные бесплатные кредиты.Американская компания выпустила «бесконечный холст» Flora, на котором можно генерировать изображения с помощью Flux Pro 1.1, Luma Photon, Recraft V3, Stable Diffusion 3.5 и видео — для этого есть Hailuo, Kling, Pika, Runway и Luma Dream Machine.GPT-4o mini и Claude 3 Sonnet помогают улучшить текстовые запросы, дополнить сценарии для фильмов и игр и проанализировать загруженные изображения.Разработчики заявляют, что это инструмент для «профессионалов, которым важен контроль над результатом», — в нём можно просматривать все варианты генераций и редактировать их с помощью текстовых указаний.Пример холста, на котором отображаются варианты генераций с разными шрифтами и ветки редактирования. Скринкаст vc.ruВ сервисе есть шаблоны для графического и моушн-дизайна, создания игровых персонажей, 3D-рендеринга, разработки сценариев для фильмов и игр.Генерация плакатов по референсам. Источник: el.cine Нейросеть анализирует раскадровку фильма на рисунке, расписывает содержание сцен и помогает сгенерировать кадры для каждой из них. Источник: FloraFlora меняет цвет изображения, опираясь на предоставленную цветовую палитру. Источник: el.cineFlora доступен в России. Бесплатно дают 2000 кредитов в месяц. Этого хватит на создание около 80 изображений и четырёх видео. Можно создать три проекта, история генераций хранится неделю.По подписке дают 10 тысяч кредитов в месяц и разрешение на коммерческое использование результата. Можно работать над 50 проектами сразу, а история не удаляется. Минимальный тариф — $20 (1718 рублей по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 года).Стартап Flora запустили в Нью-Йорке, его поддерживают бизнес-ангелы из Midjourney, Notion, Stability AI и Facebook AI Research*.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской и запрещена.Валерия ИльинаMidjourney30.12.2024Как создать виртуальный мир в Patchwork Midjourney Инструкция к новому инструменту для генерации персонажей и сценариев на бесконечном холсте.#новости #ии