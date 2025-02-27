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Ася Карпова
AI

Стартап Flora объединил «лучшие» нейросети для генерации изображений и видео в сервисе, «похожем на Figma»

Редактор доступен из России, есть ежемесячные бесплатные кредиты.

  • Американская компания выпустила «бесконечный холст» Flora, на котором можно генерировать изображения с помощью Flux Pro 1.1, Luma Photon, Recraft V3, Stable Diffusion 3.5 и видео — для этого есть Hailuo, Kling, Pika, Runway и Luma Dream Machine.
  • GPT-4o mini и Claude 3 Sonnet помогают улучшить текстовые запросы, дополнить сценарии для фильмов и игр и проанализировать загруженные изображения.
  • Разработчики заявляют, что это инструмент для «профессионалов, которым важен контроль над результатом», — в нём можно просматривать все варианты генераций и редактировать их с помощью текстовых указаний.
Пример холста, на котором отображаются варианты генераций с разными шрифтами и ветки редактирования. Скринкаст vc.ru
  • В сервисе есть шаблоны для графического и моушн-дизайна, создания игровых персонажей, 3D-рендеринга, разработки сценариев для фильмов и игр.
Генерация плакатов по референсам. Источник: el.cine
Нейросеть анализирует раскадровку фильма на рисунке, расписывает содержание сцен и помогает сгенерировать кадры для каждой из них. Источник: Flora
Flora меняет цвет изображения, опираясь на предоставленную цветовую палитру. Источник: el.cine
  • Flora доступен в России. Бесплатно дают 2000 кредитов в месяц. Этого хватит на создание около 80 изображений и четырёх видео. Можно создать три проекта, история генераций хранится неделю.
  • По подписке дают 10 тысяч кредитов в месяц и разрешение на коммерческое использование результата. Можно работать над 50 проектами сразу, а история не удаляется. Минимальный тариф — $20 (1718 рублей по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 года).
  • Стартап Flora запустили в Нью-Йорке, его поддерживают бизнес-ангелы из Midjourney, Notion, Stability AI и Facebook AI Research*.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской и запрещена.

Валерия Ильина
Midjourney
Как создать виртуальный мир в Patchwork Midjourney

Инструкция к новому инструменту для генерации персонажей и сценариев на бесконечном холсте.

Как создать виртуальный мир в Patchwork Midjourney

#новости #ии

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