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Ася Карпова
AI

Google добавит в голосового помощника Gemini возможность просматривать камеру и экран смартфона в марте 2025 года

Функции будут доступны на устройствах Android подписчикам One AI Premium.

  • ИИ-ассистент на базе Gemini сможет распознавать предметы через камеру смартфона и просматривать экран в режиме реального времени. Эти обновления в Gemini Live представили на выставке Mobile World Congress.
Пользовательница включает камеру и просит Gemini посоветовать подходящий цвет глазури для вазы. ИИ-помощник советует оливковый или голубой оттенки. Источник здесь и далее: Google
Gemini просматривает экран, пока пользовательница выбирает одежду в онлайн-магазине. Помощник советует, какие вещи сочетать с джинсами
  • Функции просмотра камеры и демонстрации экрана будут доступны на устройствах Android пользователям Gemini Advanced в рамках плана Google One AI Premium за $20 в месяц (1765 рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года.)
Павильон Android на выставке Mobile World Congress в Барселоне
Павильон Android на выставке Mobile World Congress в Барселоне
  • В декабре 2024 года Google представила ИИ-модель Gemini 2.0 Flash, которая научилась отвечать на вопросы, анализируя видео. Пользователи в соцсетях делились c Gemini экраном во время работы с кодом и просили помочь в программировании.
  • Функциями пока можно воспользоваться бесплатно на платформе для разработчиков AI Studio, нажав Stream Realtime — недоступно с российских IP-адресов. Модель Gemini 2.0 Flash также есть в чат-боте Google, но там она может анализировать только изображения и файлы.

#новости #google

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