Google добавит в голосового помощника Gemini возможность просматривать камеру и экран смартфона в марте 2025 года

Функции будут доступны на устройствах Android подписчикам One AI Premium.ИИ-ассистент на базе Gemini сможет распознавать предметы через камеру смартфона и просматривать экран в режиме реального времени. Эти обновления в Gemini Live представили на выставке Mobile World Congress.Пользовательница включает камеру и просит Gemini посоветовать подходящий цвет глазури для вазы. ИИ-помощник советует оливковый или голубой оттенки. Источник здесь и далее: GoogleGemini просматривает экран, пока пользовательница выбирает одежду в онлайн-магазине. Помощник советует, какие вещи сочетать с джинсамиФункции просмотра камеры и демонстрации экрана будут доступны на устройствах Android пользователям Gemini Advanced в рамках плана Google One AI Premium за $20 в месяц (1765 рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года.)Павильон Android на выставке Mobile World Congress в БарселонеВ декабре 2024 года Google представила ИИ-модель Gemini 2.0 Flash, которая научилась отвечать на вопросы, анализируя видео. Пользователи в соцсетях делились c Gemini экраном во время работы с кодом и просили помочь в программировании.Функциями пока можно воспользоваться бесплатно на платформе для разработчиков AI Studio, нажав Stream Realtime — недоступно с российских IP-адресов. Модель Gemini 2.0 Flash также есть в чат-боте Google, но там она может анализировать только изображения и файлы.#новости #google